La ULPGC alerta de una oleada de ‘phising’ a través del correo electrónico que reclama pagos de matrícula a los estudiantes

Redacción RTVC
Desde la ULPGC piden a los estudiantes que, ante estos casos de ‘phising’, ignoren los correos electrónicos y no accedan a los enlaces adjuntos

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) alerta de una oleada de correos falsos que mediante ‘phising’ que reclaman pagos de matrícula al estudiantado.

Se trata de un intento de estafa que utiliza dominios que imitan al oficial solicitando pagos falsos, en este caso de 1.250 euros. En el correo electrónico, se instaba a los estudiantes a pagar un segundo pago de matrícula.

Por lo pronto, la ULPGC no tiene constancia de que haya alumnos que hayan efectuado dicha transferencia. No obstante, se pide a los estudiantes que ignoren este tipo de correos y eliminen cualquier mensaje sospechoso. 

Asimismo, recuerdan que, en caso de recibir un mensaje de este tipo, no se debe responder, ni descargar archivos, así como tampoco acceder a los enlaces, solo eliminar el mensaje cuanto antes.

