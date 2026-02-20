La ULPGC reconoce el compromiso social y apoyo al Banco de Alimentos de la Reina Sofía

La ULPGC inviste Doctora Honoris Causa a la Reina Sofía. EFE

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha investido este viernes como Doctora Honoris Causa a S.M. la Reina Sofía en reconocimiento a su implicación en iniciativas sociales y humanitarias, especialmente por su respaldo al Banco de Alimentos.

El acto, celebrado en el Paraninfo, estuvo presidido por el rector, Lluís Serra, quien destacó su “firme compromiso” con la cultura, la ciencia y la educación.

Durante su intervención, Serra subrayó que la universidad no solo genera conocimiento, sino que lo pone al servicio de la sociedad, y señaló que la trayectoria de Doña Sofía constituye “un referente indiscutible” por su mérito intelectual, ético y social.

Bosque de la Ciencia del Campus de Tafira

La madrina de la investidura fue la profesora Goretti García, quien resaltó su inquietud humanística y su apoyo a los microcréditos impulsados por Muhammad Yunus, así como su respaldo a la investigación en enfermedades neurodegenerativas y a entidades como el CSIC.

Tras recibir los atributos académicos (birrete, Libro de la Ciencia, anillo y guantes blancos), la Reina participó en la tradicional plantación de un árbol en el Bosque de la Ciencia del Campus de Tafira, donde sembró un acebuche, gesto simbólico con el que la universidad promueve un entorno más sostenible y cercano a la comunidad universitaria.