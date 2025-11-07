La Virgen de las Nieves regresa a su santuario

La patrona de La Palma, la Virgen de las Nieves, ha visitado los 14 municipios de la isla y ahora regresa a su santuario

Después de tres semanas, la Virgen de las Nieves termina su peregrinación por todos los municipios de La Palma. Llegó sobre las 20:30 horas a la Plaza de las Nieves, donde está su Real Santuario.

14 días ha estado de la Patrona de La Palma recorriendo la isla. En estos días, uno de los días más emotivos fue el que pasó en el cementerio de Los Ángeles en Las Manchas. También destacada fue la visita al este jueves a Santa Cruz de La Palma. Ya este viernes 7 de noviembre, la Virgen emprendió su regreso al Santuario de Las Nieves.

Fue tras la misa de despedida en El Salvador y una procesión por la Plaza de La Alameda. Ya alrededor de las 21:00 horas, la imagen entró de nuevo a su casa.

Esta es la segunda peregrinación insular de la Virgen por La Palma.