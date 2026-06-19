La verbena de la Paloma se representará a las 19:30 horas el jueves, viernes y sábado de la próxima semana en el Auditorio de Tenerife

La verbena de la Paloma cierra la temporada de Ópera de Tenerife. Imagen cedida Cabildo de Tenerife

Ópera de Tenerife se despide de la temporada 2025-2026 con tres funciones de La verbena de la Paloma, de Tomás Bretón. La producción de Teatro de la Zarzuela podrá disfrutarse en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife la próxima semana a las 19:30 horas: el jueves 25, viernes 26 y sábado 27. Se trata de un doble espectáculo ya que, antes de la conocida zarzuela, se pondrá en escena el sainete lírico Adiós, Apolo, de Álvaro Tato en el que se recrea con humor el último ensayo de La verbena de la Paloma en su estreno, el día en el que cerraba para siempre el icónico Teatro Apolo de Madrid en 1929.

La idea de Adiós, Apolo ha sido concebida por Nuria Castejón, a cargo de la dirección escénica y la coreografía, quien, tras toda una vida vinculada a la zarzuela, rinde tributo a la compañía del Apolo, a su familia y a todos los artistas del género. El equipo artístico se completa con el escenógrafo Nicolás Boni, el iluminador Albert Faura y la diseñadora de vestuario Gabriela Salaverri.

Una historia del Madrid castizo del siglo XIX

Esta conocida zarzuela, de la que surge la popular habanera ¿Dónde vas con mantón de Manila?, cuenta una divertida historia del Madrid castizo del siglo XIX. El libreto de Ricardo de la Vega, subtitulado El boticario y las chulapas y celos mal reprimidos, desarrolla enredos de todo tipo entre personajes entrañables como don Hilarión y don Sebastián, Julián y Susana, Casta, el sereno, el tabernero…

La Sinfónica de Tenerife estará dirigida por Víctor Pablo Pérez, mientras que el Coro Titular Ópera de Tenerife-Intermezzo está liderado por Miguel Ángel Arqued. El elenco está encabezado por los tenores Antonio Comas y Gerardo López, tenor, el barítono César San Martín y las sopranos Amparo Navarro, Carmen Romeu, Lara Sagastizabal y Gurutze Beitia.

El reparto se completa con los tenores Rafa Castejón y Críspulo Cabezas, la actriz Ana Goya, el actor Ricardo Reguera, los cantantes Ariel Carmona, Adrián Quiñones, Albert Díaz y Mitxel Santamarina, y la cantaora Sara Salado. También cantarán, provenientes del coro, la soprano Aida Briceño y el tenor Jorge Wigberto Cordero. El pianista en escena será Borja Mariño.

Transporte gratuito

El Cabildo mantiene la Lanzadera Ópera, una iniciativa en la que ofrece transporte gratuito con dos guaguas de TITSA, que partirán desde Adeje y Buenavista, con el Auditorio de Tenerife como destino para todas las funciones de los títulos de abono de Ópera de Tenerife. Los tickets gratuitos se pueden adquirir en www.operadetenerife.com hasta las 12:00 horas del día anterior a la función.

Las entradas, a un precio general de 30 euros, se pueden adquirir en la página web www.auditoriodetenerife.com, en la taquilla de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de forma telefónica llamando al 902 317 327 en el mismo horario. Hay disponibles descuentos para, entre otros, para menores de 30 años, estudiantes, demandantes de empleo y familias numerosas.