Lagartija Nick, Pumuky y Los Bengala actuarán en el Herofest El Hierro

RTVC / EFE
Son tres de los grupos que forman parte del cartel de este año del Herofest, que se celebra en El Hierro en septiembre

Lagartija Nick, Pumuky y Los Bengala forman parte del elenco de la octava edición del festival de música alternativa Herofest El Hierro, que se celebrará los próximos 12 y 13 de septiembre en La Frontera.

También actuarán Crudo Pimento, los italianos Thomas Greenwood & the Talismans, Naife, Banda sin Nombre, Los Blody y Lajalada.

El festival, cuyos conciertos se desarrollarán en la plaza de Tigaday, acogerá un programa de actividades paralelas en la zona de costa de La Frontera, como showcases, exposiciones, actividades familiares y actuaciones de Dj.

El Herofest está organizado por el Ayuntamiento de La Frontera, el Cabildo de El Hierro, el Gobierno de Canarias y la Fundación Cajacanarias, con la colaboración de diferentes empresas privadas.

