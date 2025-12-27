Jaka Lakovic afirma que el Dreamland Gran Canaria llega preparado mentalmente para ganar el derbi contra La Laguna Tenerife

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha asegurado este sábado que su equipo está «preparado mentalmente» para competir bien en el partido que les medirá el domingo a domicilio ante La Laguna Tenerife, en la duodécima jornada de la Liga Endesa, y tendrá opciones de «ganar» el derbi.

Imagen de Jaka Lakovic en la rueda de prensa previa al derbi canario

El técnico esloveno ha reconocido en la conferencia de prensa previa al choque que probablemente el encuentro se jugará al ritmo que marque el equipo aurinegro, por lo que tendrán que adaptarse a él y «defender bien», además de tener buenos porcentajes de tiro en ataque para llevarse la victoria del pabellón Santiago Martín.

Lakovic tendrá disponibles a los doce jugadores de su plantilla, y subraya que todos ellos «entienden y saben la importancia que tiene el partido», tanto por lo que significa para la clasificación «como por ser un derbi y lo que significa para Canarias».

Dominio de La Laguna Tenerife

El técnico del conjunto claretiano admite que en los últimos años el equipo lagunero ha dominado los partidos de rivalidad, pese a que el ‘Granca’ «muchas veces ha competido bien», aunque solo han podido vencer en algún partido de pretemporada. «Ahora hace falta conseguirlo en la liga regular», ha apuntado.

A su juicio, las claves del choque pasan por la «capacidad de defender» a un adversario que es el mejor en ataque de la Liga Endesa, pero también a la hora de buscar el aro rival, para lo que pide «crear nuestros tiros y tener acierto en ataque».

Lakovic destaca del conjunto entrenado por Txus Vidorreta la creatividad del base Marcelinho Huertas, «pero no podemos olvidar a Bruno Fitipaldo ni a Jaime Fernández», y tampoco no cree que el resto de jugadores sean complementarios, sino «muy importantes» en el engranaje del juego aurinegro.

«Nuestro plan de partido es limitar este efecto, porque desde la creación de Huertas y Shermadini llegan muchos tiros de ‘spot ups’ con Doornekamp, Abromaitis, Van Beck y Giedraitis. Ellos siempre juegan a su ritmo, y en ese ritmo son muy buenos. Los rivales quieren cambiar el paso pero ellos, con su eficiencia, control y experiencia, saben controlar el juego y lo hacen realmente bien«, ha explicado.

Potencias del baloncesto canario

El técnico esloveno sostiene que el buen nivel que están ofreciendo ambos clubes en los últimos años, tanto en la Liga Endesa como en competiciones europeas, «es bueno para el baloncesto canario, porque uno potencia al otro; el gran Tenerife exige al ‘Granca’ mejorar y empujar más», ha destacado antes de este importante derbi, en el que el equipo amarillo buscará un triunfo que mantenga sus esperanzas de remontar posiciones en la tabla y optar a clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey.