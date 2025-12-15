El Dreamland Gran Canaria tiene la opción de acabar con un pleno de victorias la fase de grupo si logra vencer al Benfica

Lakovic pide «un buen partido» ante Benfica para coger dinámica positiva

El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha asegurado que el equipo necesita «un buen partido» contra Benfica este martes para volver a coger dinámica positiva y cambiar el ritmo de las últimas tres semanas, aunque no puntúa para la Liga de Campeones de la FIBA.

Por ello, pese a «no ser importante” por la ya presencia del Gran Canaria en el top 16 de la Liga de Campeones, Lakovic ha apelado a respetar a los tres rivales del grupo y a la competición europea y a plantear el partido y la semana «de la misma manera».

El técnico esloveno ha recordado que Benfica todavía se juega la clasificación al play-in y ha alertado que es un equipo que quiere correr y jugar mucho en transición y ser agresivos en defensa y en el rebote ofensivo: «Son tres claves que tenemos que estar atentos para controlar y ganar el partido».

Opción al pleno de victorias

El Dreamland Gran Canaria tiene la posibilidad de entrar en la historia de la Liga de Campeones de la FIBA como el tercer equipo que consigue debutar en la competición con pleno de victorias en la fase de grupos, junto a Besiktas en la temporada 2016/2017 y Virtus Bolonia en la 2017/2018.

Para Lakovic, acabar 6-0 la primera fase sería dar «un paso adelante» y consolidar un buen aterrizaje en una Liga de Campeones de la FIBA en la que han cuajado partidos «muy serios» y se han adjudicado triunfos lejos del Gran Canaria Arena «muy difíciles», ha asegurado este lunes en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.