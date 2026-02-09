Lanzarote fue en 2025 la isla canaria con el crecimiento turístico más contenido

La isla de Lanzarote cerró el año pasado como la que registró un crecimiento más contenido de toda Canarias, según los datos del ISTAC

Lanzarote cerró 2025 como la isla canaria que registró «el crecimiento turístico más contenido», con un incremento del 1,4 % con respecto al de 2024, ha destacado este lunes el presidente de la corporación insular, Oswaldo Betancort.

Aumenta la afluencia de vehículos foráneos en la playa de Papagayo / Archivo RTVC

Incremento en el resto de islas

Al aludir en un comunicado a los datos de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras que elabora el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), Betancort ha comparado la evolución del turismo en la isla de los volcanes con la de otros destinos canarios, con incrementos más intensos, «como Fuerteventura, con cifras superiores al 7 %, Gran Canaria, con alrededor del 3 %, y Tenerife, con un 2,5 %».

En términos absolutos, Lanzarote recibió el pasado año 3.455.200 turistas, frente a los 3.406.911 de 2024. Esto supone un incremento interanual del 1,4 %, «el más moderado de los últimos ejercicios si se excluyen los años marcados por la pandemia».

«Este dato confirma la tendencia hacia la contención del crecimiento turístico en la isla y refuerza el posicionamiento de Lanzarote como un destino que prioriza la sostenibilidad, la calidad y el equilibrio entre visitantes y territorio», subraya el presidente insular.

A juicio de Betancort, «crecer por debajo de la media regional no es una debilidad, sino una fortaleza que demuestra que estamos priorizando el equilibrio entre economía, territorio y bienestar de la población».

Aumentando el valor del destino

Para el gobierno del Cabildo lanzaroteño, «el objetivo no es crecer más que nadie, sino crecer mejor«, por lo que celebra que «Lanzarote esté demostrando que es posible mantener el liderazgo turístico aumentando el valor del destino y reforzando su posicionamiento internacional sin entrar en dinámicas de crecimiento descontrolado».

El último dato disponible de gasto turístico medio diario por visitante, correspondiente al tercer trimestre de 2025, se situó en Lanzarote en cifras cercanas a los 190 euros, el registro más alto de la serie histórica tanto para la isla como para Canarias.

El consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, señala que «el comportamiento de 2025 refleja un crecimiento cuantitativo muy moderado, con una mejora clara en los indicadores de rentabilidad y gasto».

Fernández destaca, además, que «la recuperación del mercado nacional, el buen comportamiento del británico, irlandés e italiano y la diversificación de mercados permiten mantener la estabilidad del destino en un contexto internacional complejo, en el que preocupa especialmente la evolución del mercado alemán».

Lanzarote recibió 1.685.496 turistas del Reino Unido, un 0,9 % más, mientras que Irlanda creció un 7,4 % y el mercado italiano un 5,4 %.

El balance anual refleja un descenso del mercado alemán que, en esta isla fue del 3,2 % en 2025, con 259.517 turistas frente a los 268.077 del año anterior, agrega el Cabildo en su nota.