Unos galardones impulsados por Ana Quintana, con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote y Turismo de Lanzarote

Imagen archivo RTVC.

El auditorio natural de los Jameos del Agua (Lanzarote) acogerá el 14 de noviembre la II edición de los Premios Azul Zero, una gala que unirá ciencia, arte y tecnología para rendir homenaje a diez personas que dejan huella en el planeta e impulsan un cambio positivo desde la sostenibilidad, la innovación y el compromiso humano.

Así lo ha informado la organización en una nota de prensa en la añade que se trata de unos galardones impulsados por la creadora y CEO de Azul Zero, Ana Quintana, con la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote y Turismo de Lanzarote.

De esta manera, bajo el lema ‘La magia de estar vivos’, esta segunda edición rendirá homenaje a figuras tanto nacionales como internacionales que transforman la realidad desde la ciencia, el arte, la tecnología y la acción social.

La gala simbolizará el diálogo entre el progreso digital y el espíritu humano, invitando a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la construcción de un futuro sostenible.

Impacto positivo

Por su parte, los Premios Azul Zero han querido reconocer este año a personalidades internacionales cuya trayectoria representa un impacto positivo y real en la sociedad y su entorno.

Al respecto, la directora y creadora del proyecto, Ana Quintana, ha dicho que «Azul Zero nació con la convicción de que la sostenibilidad no es solo un objetivo, sino una forma de entender la vida».

Por ello, matizó que «a través de estos premios queremos celebrar a quienes convierten la conciencia en acción y demuestran que el respeto por la Tierra puede ir de la mano del progreso humano».