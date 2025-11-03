El próximo 14 de noviembre, Lanzarote acoge la gala de los Premios Azul Zero, que reconocen a quienes dejan huella en el planeta

El auditorio de los Jameos del Agua acoge la II edición de los Premios Azul Zero. Fotografía: EP

El próximo 14 de noviembre, el auditorio de los Jameos del Agua (Lanzarote) acoge la celebración de la II edición de los Premios Azul Zero. Una ceremonia que aúna ciencia, arte y tecnología para homenajear a diez personas que han dejado una huella positiva en el planeta. Se valora la promoción de un cambio positivo desde la sostenibilidad, la innovación y el compromiso humano.

Bajo el lema ‘La magia de estar vivos’, esta edición homenajea a figuras nacionales e internacionales que transforman la realidad desde la ciencia, el arte, la tecnología y la acción social. La gala invita a reflexionar sobre el papel de la tecnología en la construcción de un futuro sostenible.

Estos premios están promovidos por la creadora y CEO de Azul Zero, Ana Quintana. También participan los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote y Turismo de Lanzarote. Quintana defiende que «a través de estos premios queremos celebrar a quienes convierten la conciencia en acción y demuestran que el respeto por la Tierra puede ir de la mano del progreso humano».

Reconocimiento póstumo a César Manrique

La II edición de los Premios Azul Zero reconocerá, a título póstumo, la labor de César Manrique. El galardón será recogido por el director de la Fundación César Manrique. Artista, arquitecto y visionario lanzaroteño, Manrique fue pionero en integrar arte, naturaleza y sostenibilidad, convirtiéndose en referente mundial del arte ambiental, siendo reconocido con el Premio Mundial de Ecología y Turismo en 1978.