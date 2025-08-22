Lanzarote aplaza 15 días más la reapertura de la caza en Haría

El Cabildo de Lanzarote decidió prorrogar este viernes, por unanimidad, el cierre temporal de la actividad cinegética en Haría. La institución celebró una reunión urgente del Consejo Insular de Caza, a consecuencia de la colocación indiscriminada de venenos en distintos enclaves del municipio, que ha ocasionado las muertes de animales silvestres y domésticos en las últimas semanas.

Lanzarote aplaza quince días más la reapertura de la actividad cinegética en Haría – CABILDO DE LANZAROTE/ Europa Press.

La sesión extraordinaria contó con una amplia representación de los sectores implicados: asociación de cazadores, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Gobierno de Canarias, el director insular del Estado, Pedro Viera, técnicos y agentes de medio ambiente del Cabildo, así como representantes del Ayuntamiento de Haría y de la Asociación Ecologistas en Acción.

30 de octubre y el 2 de noviembre: jornadas extraordinarias para la caza de conejo y perdiz

En el marco de esta reunión, y después de un debate técnico, el Consejo aprobó prorrogar durante 15 días el cierre temporal de la actividad cinegética en el municipio de Haría –con apertura prevista para el próximo 4 de septiembre– en caso de que los informes técnicos lo avalen, y, además, ampliar los días hábiles de caza en la presente temporada, fijando el 30 de octubre y el 2 de noviembre como jornadas extraordinarias para la caza de conejo y perdiz en toda la isla.

Ambas decisiones se deberán trasmitir formalmente y remitidas al Gobierno de Canarias para su validación y refrendo oficial.

Máxima prudencia

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, agradeció «la implicación» de todos los miembros del Consejo Insular de Caza en un momento «delicado» en el que la prioridad ha sido la defensa de la salud pública y de la biodiversidad.

«Haría está siendo objeto de una vigilancia intensiva, pero aún así se han producido nuevos envenenamientos, lo que nos obliga a mantener la máxima prudencia«, puntualizó.

Jornadas «difíciles y dolorosas» para el colectivo cinegético y la ciudadanía en general

Por su parte, el consejero Samuel Martín se mostró agradecido con los equipos que durante estas semanas han trabajado en el rastreo y detección de cebos y animales afectados, en unas circunstancias que, ha comentado, han sido «difíciles y dolorosas» para el colectivo cinegético y la ciudadanía en general.

«Los acuerdos unánimes adoptados hoy reflejan la responsabilidad colectiva en la búsqueda de soluciones, así como la firmeza en la defensa de la legalidad y la seguridad de las personas y animales», añadió.

El representante técnico del Ejecutivo autonómico presente en la reunión avaló, por su parte, la idoneidad de las medidas adoptadas por el Cabildo.

Finalmente, recordó a los cazadores que, en caso de localizar a alguno de sus perros muertos en circunstancias sospechosas, no deben enterrarlo, ya que de ese modo se perdería la cadena de custodia de las pruebas necesarias para la investigación.