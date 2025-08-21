Nuevo envenenamiento de animales en Lanzarote

A pesar de los esfuerzos por detectar los cebos envenenados, se ha producido un nuevo caso de envenenamiento que obliga a mantener el cierre de la caza en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote tiene que mantener el cierre temporal de la actividad cinegética en Haría tras

detectarse un nuevo caso de envenenamiento. La Corporación insular convocará un Consejo Insular de Caza extraordinario y urgente este viernes 22 de agosto para tratar el tema.

Afectados fauna y flora domésticos

El consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, ha explicado cómo en los últimos días la Consejería ha intensificado las investigaciones en torno a los hallazgos de fauna y animales domésticos afectados. Por esta situación, se motivó el cierre de la caza en Haría el pasado 8 de agosto. Según ha detallado Martín, la Institución había valorado levantar la suspensión y permitir la recuperación de la actividad cinegética este mismo jueves, día 21 de agosto. Sin embargo, justo el miércoles se notificó un nuevo caso bajo investigación, lo que obliga a prolongar la medida cautelar.

“No se trata únicamente de envenenamientos que afectan a especies relacionadas con la caza, sino de intoxicaciones mortales de animales domésticos y de un grave impacto sobre la biodiversidad del norte de Lanzarote. Por ello estamos ante un problema que trasciende el ámbito cinegético y que constituye también un asunto de salud pública”, ha advertido el también consejero de Caza.

Todos los medios

Por su parte, el presidente insular, Oswaldo Betancort, ha subrayado la determinación de la Institución en la lucha contra esta práctica ilegal. “No vamos a permitir que la seguridad de nuestros vecinos ni la riqueza natural de Lanzarote se vean amenazadas por actos tan dañinos. Vamos a seguir poniendo todos los medios técnicos y humanos a nuestro alcance para erradicar el uso del

veneno, proteger nuestra biodiversidad y garantizar que la actividad cinegética pueda desarrollarse con seguridad y responsabilidad”.

Consejo de Caza urgente y llamada a la responsabilidad

El Cabildo de Lanzarote convocará en las próximas horas de forma urgente para este viernes, día 22 de agosto, la celebración de un Consejo Insular de Caza extraordinario con el objetivo de evaluar la situación, reforzar las medidas de prevención y analizar las posibilidades de recuperación de la temporada una vez se descarten los riesgos actuales.

La Corporación insular reitera su llamamiento a la comunidad cinegética de Lanzarote y La Graciosa para actuar con responsabilidad y mantener una vigilancia extrema en los entornos naturales. Especialmente en las localidades de Máguez, Guinate, Gayo y Ye.

Una vez que se logre garantizar la seguridad de la fauna, las personas y los animales domésticos, se procederá a reanudar la actividad cinegética. Incluso. El Cabildo estudia la posibilidad de ampliar el período de caza de especies de pluma para compensar el tiempo perdido.

Por último, desde la Institución se agradece las tareas que vienen realizando en este operativo los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo, junto a efectivos del Seprona, de la Guardia Civil, agentes de la unidad canina del Cabildo de Gran Canaria y profesionales de la Policía Local de Haría.