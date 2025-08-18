Perros de Gran Canaria buscan el veneno que ha matado a animales en Lanzarote

El Cabildo de Lanzarote refuerza las investigaciones sobre los casos de envenenamiento de animales con la actuación de la unidad canina de Gran Canaria

Agentes de la unidad canina del Cabildo de Gran Canaria, junto a los Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, rastrearon las zonas afectadas por los casos de envenenamiento de animales. Fue tras una solicitud del Cabildo de Lanzarote, que pidió la presencia de la unidad canina del Cabildo de Gran Canaria, especializada en la detección de veneno, para apoyar las labores de indagación en torno a los recientes casos de envenenamiento de fauna. Los detectaron en las localidades de Máguez, Guinate, Gayo y Ye, en el municipio de Haría.

El Cabildo de Lanzarote refuerza las investigaciones para encontrar el veneno que mató a animales con la actuación de perros de Gran Canaria

Inspecciones en el terreno

El equipo está integrado por dos agentes del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria y dos perros adiestrados. Han acompañado durante varios días a los agentes de Medio Ambiente de Lanzarote en inspecciones sobre el terreno afectado. Su objetivo ha sido localizar cebos o fauna presuntamente envenenada en las áreas donde se han registrado los hallazgos anteriores.

Desde el pasado domingo 3 de agosto, se han detectado casos de envenenamiento en varias zonas del municipio de Haría, incluyendo Máguez, Guinate, Gayo y Ye. La colocación de cebos ha provocado la muerte de varios ejemplares de fauna silvestre y doméstica. Esto constituye un grave riesgo tanto para la biodiversidad como para la salud pública. Se espera que sean retirados por los agentes de la autoridad como parte de la investigación.

Esta actuación se desarrolla en el marco de la Orden de 28 de marzo de 2014, que aprueba la estrategia para la erradicación del uso ilegal del veneno en el medio no urbano de Canarias. Se trata de un refuerzo de las actuaciones preventivas y de investigación contra el uso de venenos en el medio natural.

El Cabildo de Lanzarote refuerza las investigaciones sobre los casos de envenenamiento con la actuación de la unidad canina de Gran Canaria

Extremar la vigilancia en Máguez, Guinate, Gayo y Ye

El Cabildo de Lanzarote recuerda a los vecinos y visitantes que transiten por las zonas afectadas que extremen las precauciones y mantener bajo control a sus mascotas.

Se recomienda vigilar especialmente a los perros, prestar atención a los niños y evitar el contacto con restos de comida, envases, sustancias de colores llamativos o cualquier elemento sospechoso. En caso de hallazgo de fauna envenenada o cebos, se debe avisar de inmediato a los Agentes de Medio Ambiente a través del correo electrónico agentesma@cabildodelanzarote.com o el teléfono 928 598 548.

El Cabildo de Lanzarote refuerza las investigaciones sobre los casos de envenenamiento con la actuación de la unidad canina de Gran Canaria

El periodo de caza continúa cerrado en Haría

El Cabildo recuerda que, tal y como se decretó el pasado 8 de agosto, el periodo de caza en Haría permanece cerrado de forma preventiva.

Esta medida, que ya está trasladada al Gobierno de Canarias, seguirá vigente hasta que las autoridades competentes determinen las causas de los envenenamientos y confirmen que no existe riesgo. El objetivo es salvaguardar la biodiversidad y garantizar una práctica cinegética responsable y segura.

El Cabildo de Lanzarote refuerza las investigaciones para encontrar el veneno que mató a animales con la actuación de perros de Gran Canaria

Respuesta institucional

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, subrayó que su obligación como institución es actuar con determinación y con todos los medios disponibles para garantizar que este tipo de delitos no queden impunes. “Seguiremos poniendo todos los medios necesarios para localizar a los responsables y erradicar estas prácticas que atentan contra nuestra fauna y la seguridad ciudadana”, insistió.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, agradeció al Cabildo de Gran Canaria por la colaboración a través de la unidad canina que supone un paso importante para avanzar en la investigación. “Su experiencia y capacidad para localizar indicios de veneno nos permitirá actuar de forma más eficaz y preventiva, minimizando riesgos y evitando que se repitan más incidentes”, añadió.