Queda suspendida la caza en Haría, en Lanzarote, ante posibles casos de posible envenenamiento de fauna. Ya han encontrado perros, datos y otros animales muertos

El Cabildo de Lanzarote ha decretado el cierre temporal de la caza en el municipio de Haría tras la aparición de, al menos, una decena de animales fallecidos por posible envenenamiento. Los han encontrado en distintas zonas del norte de la isla, como Ye, Máguez o Guinate, indica la corporación insular.

Imagen de un cazador con un perro en Haría. Cabildo de Lanzarote

“Ya son seis los canes hallados sin vida, además de varios gatos, entre otra fauna, motivo por el cual se ha activado de manera inmediata este protocolo de suspensión preventiva hasta que se concluyan las labores de inspección y seguimiento y puedan esclarecerse los hechos”, señala el Cabildo.

El consejero insular de caza, Samuel Martín, subraya “la importancia de actuar con firmeza y responsabilidad ante este tipo de situaciones”. “Estamos coordinando todos los esfuerzos junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil, el Seprona, la Policía local, los agentes de Medio Ambiente del Cabildo y la Sociedad de Cazadores de Lanzarote para proteger la fauna y esclarecer, cuanto antes, estos hechos tan lamentables”, ha señalado.

Buscan el veneno

En paralelo, se están llevando a cabo diferentes batidas por la zona con el objetivo de detectar la posible presencia de veneno y evitar que se produzcan más incidentes.

El decreto de suspensión de la caza será trasladado al Gobierno de Canarias. Permanecerá vigente hasta que las autoridades competentes determinen las causas y se garantice la seguridad en la zona.

Desde el Cabildo de Lanzarote se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana. Se pide extremar la precaución en los espacios naturales del municipio de Haría.