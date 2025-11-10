Lanzarote aumentará en un 3,4% sus plazas aéreas

El Cabildo de Lanzarote hace un balance positivo de la World Travel Market de Londres y prevé un crecimiento de las plazas aéreas para este invierno
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, anuncia un incremento de la conectividad para este invierno de hasta el 3,4%.
Betancort ha valorado positivamente la World Travel Market, WTM, de Londres confirmando que la isla ha asegurado para el futuro el mercado británico.
Con respecto a los últimos datos sobre el descenso en la llegada de turistas, ha asegurado que «aunque crezca menos, factura más». En este sentido, ha señalado el objetivo es buscar la «estabilidad y la madurez del modelo turístico que queremos”.
Solidez del mercado británico
El consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, ha destacado que el comportamiento del mercado británico “demuestra la solidez del destino y el éxito de una planificación que busca equilibrio y coherencia”.
En este sentido, ha apuntado que se trata de «aumentar el gasto en destino y esa es la dirección correcta».
Durante la WTM se suscribió un protocolo de colaboración con British Airways para reforzar la conectividad aérea y afianzar la cooperación con una de las aerolíneas más prestigiosas del mundo.
Lanzarote anunció la celebración de la Carta Mundial de Turismo Sostenible +30, que se celebrará el próximo 28 de noviembre en Jameos del Agua.
La modernización turística de los núcleos alojativos de Puerto del Carmen, Costa Teguise y Playa Blanca, fueron otras actuaciones destacadas en una de las mayores ferias turísticas del planeta.-