Canarias potenciará la sostenibilidad en la WTM de Londres

La delegación del archipiélago apostará por un turismo activo y responsable con una reducción del 50 % de su huella de carbono

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través de Turismo de Islas Canarias, participará en la 44ª edición de la World Travel Market (WTM) de Londres, que se celebra del 4 al 6 de noviembre. Un total de 250 profesionales de 150 empresas e instituciones representan al archipiélago. La consejera, Jéssica de León, afirma que buscan reforzar la competitividad, mantener la afluencia de visitantes y avanzar hacia un turismo de mayor valor, enfocándose en segmentos premium, activo, deportivo y de naturaleza.

Imagen de archivo de la World Travel Market 2024 | Gobierno de Canarias

Según el Brand Precognición Ranking 2025 de YouGov, un 24% de los británicos interesados en vacaciones activas al aire libre considera Canarias como destino, lo que evidencia la oportunidad de fortalecer este posicionamiento. De León subraya que estos segmentos diversifican la oferta y atraen a visitantes más sostenibles, alineados con el Plan Estratégico Canarias Destino 2025-2027.

Canarias, líder entre los británicos

El archipiélago mantiene el liderazgo como destino turístico para los británicos, con un 92% de notoriedad, por delante de Grecia y Croacia. Además, se sitúa en el Top 3 de consideración de visita, con un 23% de británicos que la elegirían para sus próximas vacaciones. La consejera destaca que la feria permitirá conservar este liderazgo y potenciar la cualificación de la demanda mediante segmentos de mayor valor.

En materia de sostenibilidad, la huella de carbono de la delegación se reduce un 50,5% respecto a 2024, pasando de 218 a 108 toneladas de CO2e. La huella por asistente baja un 46%, de 1.441 a 775 kg de CO2e, gracias a vuelos directos y menor distancia recorrida, que representa el 79% de las emisiones totales. El director gerente de Turismo de Islas Canarias, José Juan Lorenzo, subraya que la sostenibilidad es una práctica real y medible, con mejoras que incluyen optimización de desplazamientos y selección responsable de proveedores.

Stand sostenible

El stand de Canarias en la WTM 2025, premiado en Fitur como el mejor de Instituciones y comunidades autónomas, combina diseño y sostenibilidad. La cubierta modular y desmontable está realizada en chopo natural, compensada con nuevos árboles, y el mobiliario usa plástico reciclado de redes de pesca y botellas. Se ha reducido un 10% el volumen de transporte y se prevé reutilizar el 90% de los materiales en futuras ediciones.

El stand ocupa 770 m², con 104 plazas de trabajo y espacio para instituciones, empresas y medios. Incluye zumería, videowall central y tubos kinéticos LED, recreando la identidad única de las ocho islas y su clima. La instalación cofinanciada con fondos Feder combina funcionalidad, diseño vanguardista y sostenibilidad, consolidando la imagen de Canarias como destino turístico activo, premium y responsable.