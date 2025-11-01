La World Travel Market celebra su mayor edición en 45 años

Entre el 4 y el 6 de noviembre se celebrará la World Travel Market en Londres con más espacio y más expositores. Canarias estará presente en una de las ferias turísticas más importantes del sector

La 46º edición de World Travel Market (WTM) en Londres (Reino Unido), cita de referencia mundial del turismo, se perfila como la mayor edición en sus 45 años de historia, impulsada por la ampliación del 25% del Excel London, además de la creciente demanda global de viajes, según un comunicado.

La World Travel market se celebrará entre el 4 y el 6 de noviembre en Londres / Archivo Europa Press

El evento, que se celebrará del 4 al 6 de noviembre, incorporará 25.000 m2 adicionales este año y prevé un crecimiento récord en el número de expositores con respecto a la cita de 2024, que alcanzó los más de 4.000.

Además, con el objetivo de mejorar la experiencia de los expositores, la WTM estrenará este año su propio canal de televisión, WTM TV, diseñado para «educar, involucrar y conectar al público». Junto a esta novedad, se ha anunciado un tema unificado para las seis áreas temáticas del programa de conferencias, ‘Reimaginar los viajes en un mundo cambiante’.

Cita para el sector turístico mundial

Por otro lado, los principales responsables del sector a nivel mundial se reunirán nuevamente en la cumbre de ministros, evento que tendrá lugar el 4 de noviembre, en colaboración con ONU Turismo y el el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Para este edición se promete una mayor presencia.

Asimismo, la cumbre, titulada ‘Reimaginar los modelos de inversión turística: crear incentivos de última generación’, explorará enfoques para la inversión turística e incentivos con visión de futuro, en consonancia con el tema unificado del programa de conferencias ya mencionado.

Partiendo del debate del año pasado, que se centró en la inteligencia artificial, la cumbre de este año abordará temas clave como la integración de las tecnologías emergentes para abrir nuevos mercados, las herramientas para alinear la inversión con las agendas de transformación económica nacional y cómo diversificar la inversión turística para lograr una resiliencia a largo plazo.

Esta nueva edición también supondrá el debut del nuevo director de la feria, Chris Carter-Chapman. Ha sido nombrado para el puesto que anteriormente ocupaba Juliette Losardo, tras su traslado a RX Arabia. La nueva incorporación llega a la WTM después de casi cinco años en la empresa especializada en eventos Intelligence Squared y, anteriormente, como director de eventos en Centaur Media.

La pasada edición de la feria congregó a un 6% más de asistentes que un año antes, hasta un total de 46.316 personas. Además, el número de expositores del sector privado aumentó un 8%, con 4.047, gracias a la expansión del salón, que creció su escala en casi otro 8%, adoptando nuevos pabellones dentro del Level-0 de Excel London.

El Gobierno británico anunció el año pasado planes para aumentar el número de turistas internacionales a 50 millones anuales para 2030, superando así los casi 43 millones de 2024. En consonancia con esta ambición, este año habrá una mayor presencia gubernamental en la feria.