El Lanzarote Ciudad de Arrecife vencen 37-33 tras una gran segunda mitad y se afianzan en la tercera plaza

El Lanzarote Ciudad de Arrecife remonta al Bueu Atlético

El Ciudad de Arrecife de Lanzarote logró una importante victoria ante el Bueu Atlético Balonmano (37-33) en el partido de la décima jornada de la Liga de Primera División de balonmano, grupo A, en su categoría masculina. Tras una primera mitad igualada, el conjunto lanzaroteño impuso su ritmo en la reanudación, firmando un brillante segundo tiempo que le permitió asegurar el triunfo y afianzarse en la tercera posición de la tabla, a cinco puntos del líder.

Mauro Jaureguiberry del Lanzarote con 10 goles fue el máximo goleador del partido.