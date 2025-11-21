Olivia Cedrés es galardonada por su contribución en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género

Informa. Redacción Servicios Informativos RTVC.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha entregado durante la mañana de este viernes en Lanzarote, la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad a Olivia Cedrés. La diputada socialista ha sido galardonada por su contribución a la aprobación legislativa de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de la que se cumplen 20 años.

El acto se celebró en la sede de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Lanzarote, donde Pestana reconoció la contribución de Olivia Cedrés como miembro de las Cortes Generales para la consecución de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una aprobación que ya ha cumplido los 20 años.

En la imagen, Olivia Cedrés.

La Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad es una condecoración otorgada a título individual por Orden de la ministra de Igualdad. En concreto, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Pestana apuntó que el vigésimo aniversario de esta ley «no solo es un momento para celebrar los logros alcanzados y reconocer a todos los hombres y mujeres que, desde diferentes ámbitos, la hicieron posible», sino que consideró que es también para renovar la «determinación de erradicar la violencia machista».

Promoción de los Valores

El delegado del Gobierno en Canarias ha recordado a las 1.333 mujeres y los 65 niños asesinados por violencia de género desde que existen registros.

La Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad es una condecoración otorgada a título individual por Orden de la ministra de Igualdad, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, para reconocer la labor de las personas que se hayan distinguido de forma relevante en el ejercicio y promoción de los valores de igualdad y en la eliminación de toda clase de discriminación basada en cualquier condición personal o social.