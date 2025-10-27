Pestana a Abascal (Vox): «Que se vaya a mentir a otro lado»

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, se refiere a las declaraciones del líder de Vox en Lanzarote

Anselmo Pestana, delegado del Gobierno. Imagen RTVC

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha pedido este lunes el líder de Vox, Santiago Abascal, «que vaya a mentir a otro lado«, después de sus declaraciones en las que acusó a la migración de aumentar la delincuencia y ahuyentar al turismo en Canarias.

«Aquí en Canarias tenemos un clima de convivencia magnífico«, ha dicho Pestana a la prensa en declaraciones previas a reunión de la Autoridad de Coordinación ante la Inmigración en el Centro de Coordinación Regional de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria.

«Lamento que haya personas que vengan a sembrar el odio donde no necesitamos nada de eso», ha agregado el delegado del Gobierno en Canarias al señalar que se trata de un «discurso de odio, de mentiras y de bulos». Pestana ha manifestado que ha visto «algún tweet» de Abascal en el que éste acusaba de una violación a un migrante y dos días después se detenía al responsable, que era una persona española.

«Las malas personas no actúan por nacionalidad»

«Las malas personas no actúan por nacionalidad, son malas personas y cometen ese tipo de delitos. Y no tenemos que estimatizar a todos los migrantes cuando hay alguno que realice algún tipo de crimen, porque el resto vienen a trabajar y a esforzarse y también a sacar este país adelante», ha detallado.

Con estas palabras, el delegado del Gobierno en Canarias ha respondido a Abascal, quien señaló a los periodistas este domingo, con motivo de un acto que organizó su partido en Gran Canaria, que «estamos ante una invasión migratoria que trae todo tipo de problemas: inseguridad, crímenes, encarecimiento de la vivienda, colapso de los servicios sociales y de la atención sanitaria, fanatismos religiosos, ahuyenta el turismo y nos roba el futuro».

Pestana ha señalado que Canarias es de las comunidades autónomas que, pese a recibir el año pasado a 18 millones de turistas en Canarias, tiene un número de infracciones penales por cada 1.000 habitantes por debajo de la media nacional.

Esto, ha argumentado, a pesar de ser uno de los territorios a los que llega más gente, «y por tanto ese movimiento económico y de personas debería generar algo más de delincuencia y problemas de convivencia».

«Sin embargo, seguimos observando que tenemos unos muy buenos datos de seguridad», ha indicado. Recordó que el Gobierno de España ha incrementado en los últimos años las plantillas de los cuerpos de seguridad en Canarias, pasando de 7.000 a 8.300 los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional.