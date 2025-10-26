ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Abascal inicia este domingo su visita al archipiélago canario en la isla de Lanzarote

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Abascal se desplazará a Gran Canaria, en esta ocasión para participar en un acto en el Círculo Mercantil

Abascal se desplazará a Gran Canaria, en esta ocasión para participar en un acto en el Círculo Mercantil
En la imagen, el presidente de Vox, Santiago Abascal.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, visitará este domingo el puerto de los Mármoles, de Lanzarote, en su visita a Canarias, coincidiendo con la situación migratoria que afecta al archipiélago. El líder de la formación, que atenderá a los medios sobre las 12:00 horas, se topará con el fundador de Open Arms, Óscar Camps, también en la isla por la despedida de una campaña de la ONG en Canarias.

Más tarde, se desplazará a Gran Canaria, en esta ocasión para participar en un acto en el Círculo Mercantil.

La última visita del líder de la formación en Lanzarote se produjo en diciembre de 2020, cuando participó en una concentración convocada por su partido en la isla frente «a la invasión migratoria». También visitó Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, para conocer «de primera mano las preocupaciones» locales «ante las avalanchas de ilegales que han asaltado nuestras costas y ponen en riesgo el modo de vida de los canarios».

Muelle de Arrecife

La visita de Abascal este domingo a la isla coincidirá con el último día de ruta del buque Open Arms en las Islas Canarias. La organización Open Arms se despedirá de Canarias en el muelle de Arrecife, con un encuentro informativo a bordo del buque, junto a su director, Oscar Camps.

Desde agosto, el barco ha recorrido Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, realizando una campaña de divulgación y sensibilización con jornadas de puertas abiertas dirigidas a centros educativos y a la ciudadanía. El objetivo ha sido el de acercar la misión humanitaria de Open Arms y su trabajo «en defensa de la vida y los derechos humanos en el marco de un convenio con el Gobierno de Canarias», según ha informado la ONG.

Resultados y reflexiones

Así, en su comparecencia, prevista para las 11:00 horas, Oscar Camps hará balance de la estancia del buque en la región, de los principales resultados y reflexiones de esta etapa. En ese sentido, Camps coincidirá con el líder de la formación Vox, a escasos minutos de diferencia y en el mismo lugar de la isla, en concreto en el muelle de los Mármoles, de Arrecife.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Rescatada por un helicóptero del GES tras sufrir una caída en un sendero de La Palma

Mallorca vs Levante: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Málaga CF vs FC Andorra: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

Bocacangrejo acoge ‘Costas Afortunadas’, un recorrido cultural que pone en valor la identidad costera de Canarias

Gáldar se convierte en el epicentro del cine español en el Festival Internacional de Cine de Gáldar 2025

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025