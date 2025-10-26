Abascal se desplazará a Gran Canaria, en esta ocasión para participar en un acto en el Círculo Mercantil

En la imagen, el presidente de Vox, Santiago Abascal.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, visitará este domingo el puerto de los Mármoles, de Lanzarote, en su visita a Canarias, coincidiendo con la situación migratoria que afecta al archipiélago. El líder de la formación, que atenderá a los medios sobre las 12:00 horas, se topará con el fundador de Open Arms, Óscar Camps, también en la isla por la despedida de una campaña de la ONG en Canarias.

Más tarde, se desplazará a Gran Canaria, en esta ocasión para participar en un acto en el Círculo Mercantil.

La última visita del líder de la formación en Lanzarote se produjo en diciembre de 2020, cuando participó en una concentración convocada por su partido en la isla frente «a la invasión migratoria». También visitó Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, para conocer «de primera mano las preocupaciones» locales «ante las avalanchas de ilegales que han asaltado nuestras costas y ponen en riesgo el modo de vida de los canarios».

Muelle de Arrecife

La visita de Abascal este domingo a la isla coincidirá con el último día de ruta del buque Open Arms en las Islas Canarias. La organización Open Arms se despedirá de Canarias en el muelle de Arrecife, con un encuentro informativo a bordo del buque, junto a su director, Oscar Camps.

Desde agosto, el barco ha recorrido Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, realizando una campaña de divulgación y sensibilización con jornadas de puertas abiertas dirigidas a centros educativos y a la ciudadanía. El objetivo ha sido el de acercar la misión humanitaria de Open Arms y su trabajo «en defensa de la vida y los derechos humanos en el marco de un convenio con el Gobierno de Canarias», según ha informado la ONG.

Resultados y reflexiones

Así, en su comparecencia, prevista para las 11:00 horas, Oscar Camps hará balance de la estancia del buque en la región, de los principales resultados y reflexiones de esta etapa. En ese sentido, Camps coincidirá con el líder de la formación Vox, a escasos minutos de diferencia y en el mismo lugar de la isla, en concreto en el muelle de los Mármoles, de Arrecife.