Esta iniciativa, que se celebrará el próximo 12 de septiembre, busca concienciar a la sociedad lanzaroteña sobre esta realidad y ofrecer un espacio de encuentro y reflexión

Lanzarote acoge la I Jornada de Sensibilización sobre el Cáncer Infantil. Imagen de Europa Press

El Cabildo de Lanzarote, en colaboración con la Fundación Canaria Pequeño Valiente, presentó este miércoles en el Salón de Plenos de la Corporación insular la I Jornada de Sensibilización sobre el Cáncer Infantil.

Así, iniciativa pondrá un foco especial en el papel de la mujer como principal cuidadora durante el proceso oncológico infantil, así como en la importancia de la donación continua de sangre y médula como un gesto vital que contribuye a salvar vidas.

Fechas actividades

Esta primera jornada se llevará a cabo el próximo viernes 12 de septiembre, en horario de 9:00 a 13:30 horas, en el salón de plenos del Cabildo, y contará con la participación de profesionales en el ámbito sanitario, testimonios de familias afectadas y actividades dirigidas a sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad.

Además, el evento contará con ponencias de profesionales como la pediatra María del Carmen Segoviano y la psicóloga Olga Díez García, así como la proyección del documental ‘Camino Vital’, que recoge las vivencias de adolescentes de la Fundación durante su recorrido por el Camino de Santiago.

También se desarrollará una mesa redonda con familiares y especialistas, donde se abordarán aspectos emocionales, médicos y sociales relacionados con el cáncer infantil.



El acto estará abierto al público mediante inscripción previa. Asimismo, se entregará un justificante de asistencia para aquellas personas que lo necesiten por motivos laborales y se ofrecerá un coffee break para quienes asistan.

Salud pública y causa social

El consejero de Bienestar Social e Inclusión Marci Acuña subrayó el compromiso de la Institución insular con las causas sociales y con la salud pública. “El cáncer infantil conmueve a toda la sociedad, y todos los esfuerzos que hagamos para mejorar la atención a las familias serán pocos”, señaló.

“La implantación de Pequeño Valiente en Lanzarote ha sido muy positiva, ya que cuentan con sede, servicio de atención psicológica y apoyo constante a las familias”, destacó el consejero.

Por su parte, el presidente de la Fundación, José Jerez, agradeció el apoyo de la Corporación insular tanto para la celebración de esta primera jornada como para el mantenimiento de la Casa Pipa, un hogar que ofrece a las familias de Lanzarote un espacio seguro durante los tratamientos en Gran Canaria.