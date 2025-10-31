La ceremonia mundial de entrega de certificados y exposición SIPAM es un encuentro internacional que reúne a los territorios reconocidos por sus prácticas agrícolas sostenibles y su patrimonio cultural

Vídeo RTVC.

Una representación del Cabildo de Lanzarote, encabezada por su presidente Oswaldo Betancort, ha recogido este viernes en la sede de la FAO, en Roma, la distinción de Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) otorgada a la Isla por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El acto se enmarca en la ceremonia mundial de entrega de certificados y exposición SIPAM. Un encuentro internacional que reúne cada dos años a los territorios reconocidos por sus prácticas agrícolas sostenibles y su patrimonio cultural. Lanzarote participa con stand propio, en el que se muestran los sistemas tradicionales de cultivo de la isla -los enarenados, los hoyos de La Geria y el cultivo en el Jable– junto a productos agrícolas de calidad nacidos de esta tierra volcánica.

El reconocimiento, subraya la FAO, distingue al sistema agrícola tradicional de Lanzarote -el único territorio de España que ha recibido premio en esta edición- como “un ejemplo excepcional de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza”. Capaz de crear vida en un entorno volcánico y de mantener una relación respetuosa y sostenible con el paisaje.

“El SIPAM no es el final de un camino, sino el principio de un nuevo tiempo para la agricultura tradicional”, ha afirmado el presidente Oswaldo Betancort. Catalogó este galardón “no como un regalo, sino como el resultado de siglos de sabiduría popular. De esfuerzo silencioso y de amor profundo a la tierra. Este acto simboliza ese reconocimiento, pero también es una llamada al compromiso. A partir de ahora, empieza un nuevo camino. El SIPAM no es una meta, es un punto de partida para seguir cultivando el futuro. Y ese futuro tiene nombre: se llama relevo generacional”, ha manifestado el presidente.

El Cabildo de Lanzarote recibe en Roma el galardón SIPAM de la FAO .

El sistema agrícola de Lanzarote, un ejemplo único de adaptación al entorno

El sistema agrícola tradicional de Lanzarote constituye un ejemplo único de adaptación a un entorno extremo, donde las lluvias apenas alcanzan los 150 milímetros anuales. Los agricultores y agricultoras de la isla desarrollaron un ingenioso método de cultivo. Aprovechan el lapilli volcánico (rofe) para captar y conservar la humedad del suelo, protegiendo las plantas del viento y de la salinidad.

El Cabildo de Lanzarote recibe en Roma el galardón SIPAM de la FAO.

Esta técnica, combinada con los zocos -muros semicirculares de piedra que resguardan los cultivos- ha permitido mantener viva una agricultura capaz de producir vid, frutas, legumbres y cereales, garantizando la seguridad alimentaria y la continuidad del conocimiento tradicional que hoy la FAO reconoce como Patrimonio Agrícola Mundial.

Una cita internacional sobre la diversidad agrícola

La ceremonia de entrega de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial, celebrada cada dos años en la sede de la FAO, ha reunido a representantes de los territorios reconocidos entre julio de 2023 y julio de 2025, entre ellos Lanzarote.

El evento incluye exposiciones, muestras digitales y presentaciones culturales vinculadas al Museo y Red de la Alimentación y la Agricultura (MuNe), lanzado recientemente con motivo del Día Mundial de la Alimentación.

La única condecoración SIPAM concedida a España recae en los laboriosos agricultores y agricultoras que han trabajado por la protección del paisaje lanzaroteño, la sostenibilidad ambiental de nuestra tierra y la transmisión del conocimiento tradicional, pilares que se suman a otros reconocimientos como Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial de la UNESCO.