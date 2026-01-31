El concurso de Agrupaciones Musicales tendrá lugar este domingo a partir de las 20.00 horas

El escenario del Recinto Ferial acogerá este domingo 1, a las 20:00 horas, el concurso de Agrupaciones Musicales, que este año cuenta con la participación de Los Yuppies, Salsabor, Teiderife, Cantares Luz de luna, Nobleza Canaria, Chaxiraxi, Sabor Isleño y Caña Dulce, que subirán al escenario en ese orden. Como artista invitado actuará durante la deliberación del jurado el disc-jockey y productor tinerfeño, Dj July.

El presentador Eugenio González será el encargado de conducir esta cita con las agrupaciones musicales del Carnaval, donde el público podrá acceder adquiriendo las entradas gratuitas en la entrada del propio Recinto y que, en esta edición, podrá optar a ser el ganador del premio de 1.000 euros que otorga la Federación de Agrupaciones Musicales a uno de los espectadores por sorteo.

Jurado de Interpretación

El jurado de Interpretación del concurso estará compuesto por Teresa de Jesús Jerónimo Hernández, directora coral, licenciada en Pedagogía del Lenguaje Musical y profesora de música del Conservatorio del Colegio Hispano Inglés; María Sabrina Lemus Carmenatti, directora musical, directora coral y arreglista; Virginia Guantanamera, cantante y compositora cubano-canaria; Juan Carlos Malagón Hernández, musicólogo y arreglista; y Lorenzo Rafael Cabeza Sabaté, diplomado en Batería y Percusión por el Drummer Institute de Düsseldorf y cantante.

Jurado de Presentación

Para el capítulo de Presentación, el jurado estará integrado por Thais Arias, experta en moda y certámenes de belleza; Sandra de La Rosa Pérez, licenciada en Bellas Artes en la especialidad de Diseño y docente; Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes y docente; Laura Vico, vestuarista de cine y espectáculos, patronista y modista; y Evelyn Reiriz Vieira, licenciada en Bellas Artes, ilustradora y diseñadora.

Canal 4, Tenerife Plus Televisión, Ahora TV, Multimedia Carnaval, Grupo Enmascarada y Canal 10 emitirán el concurso en directo, mientras que Televisión Canaria emitirá el espectáculo en diferido.