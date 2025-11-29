Según la Asociación de Empresarios de Bares, Restaurantes y Ocio de Las Palmas estas comidas suponen entre el 70% y el 80% de la facturación de estas fechas

Las comidas de Navidad copan este fin de semana los restaurantes, con las reservas al 100% en numerosos puntos de Archipiélago. Se trata de reuniones que se producen cada vez antes, para evitar aglomeraciones y que supone para los establecimientos, la mejor época de facturación del año.

Según la Asociación de Empresarios de Bares, Restaurantes y Ocio de Las Palmas estas comidas suponen entre el 70% y el 80% de la facturación de estas fechas.

Imagen archivo RTVC.

Además, han señalado que muchas plantillas se refuerza en torno a un 20%. Un ejemplo se encuentra en los últimos días de noviembre, donde las reservas comenzaron desde principios de noviembre y ya está todo ocupado.

Del mismo modo, muchos restaurantes cobran alrededor de un 10% a los comensales para asegurarse las reservas. En definitiva, reuniones de familiares, amigos o de compañeros de trabajo celebrando en noviembre las comidas navideñas.