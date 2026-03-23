El establecimiento de Garachico destaca entre los 300 locales seleccionados para disfrutar durante esta Semana Santa y la primavera

La Guía Repsol otorga el distintivo ‘Solete’ al restaurante ‘Silogía’ en Tenerife. Esta decimocuarta edición reconoce a 300 locales españoles por su encanto y calidad gastronómica. El listado busca orientar a los viajeros que recorren los cascos históricos y parajes naturales estos días.

Restaurante galardonado con Solete de Guía Repsol / GUÍA REPSOL

La prestigiosa guía gastronómica selecciona espacios con una propuesta auténtica y cercana para el público. El restaurante ‘Silogía’, ubicado en el municipio tinerfeño de Garachico, logra este importante sello amarillo. Los expertos valoran positivamente su oferta culinaria dentro del entorno histórico de la Villa y Puerto.

Reconocimiento al sabor canario

Además, la provincia de Las Palmas también suma alegrías con el reconocimiento a ‘Lambada Records’. Este singular bar y tienda de vinilos sorprende por su atmósfera única en la capital grancanaria. Ambos negocios representan el talento y la variedad de la hostelería actual en las islas.

La directora de Guía Repsol, María Ritter, resalta las ganas de conocer sitios nuevos esta temporada. El archipiélago consolida así su posición como destino gastronómico de referencia para los turistas nacionales. Estos galardones impulsan la visibilidad de los pequeños empresarios que cuidan cada detalle de su servicio.

Expansión del universo ‘Solete’

La guía ya supera los 5.000 distintivos amarillos repartidos por toda la geografía tras esta actualización. El listado incluye ahora cafeterías, vinotecas, heladerías y establecimientos donde también es posible pernoctar. Esta edición estrena incluso recomendaciones en Andorra para ampliar las opciones de ocio de los usuarios.

El equipo de expertos identifica cocinas inesperadas y barras que resisten con éxito el paso del tiempo. El proyecto apoya con fuerza a los jóvenes que inician su primer negocio con ilusión. Las categorías abarcan desde tascas tradicionales hasta coctelerías modernas con un encanto especial y diferente.

La presentación oficial de estas novedades tuvo lugar recientemente en el Teatro Auditorio de Alcanar. El evento contó con el apoyo de diversas instituciones turísticas para fomentar el desarrollo del sector. Los ‘Soletes’ nacieron en 2021 para premiar esos lugares que siempre recomendamos a nuestros amigos.