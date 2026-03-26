El Gelato Festival World Masters celebra su gran final en Las Vegas (Estados Unidos). Uno de los tres representantes españoles es Alfredo José Marrero de Tenerife

El Gelato Festival World Masters, el festival que busca el mejor helado del mundo, se disputa estos días en Las Vegas, Estados Unidos. Este jueves se conocerá la decisión del jurado tras una jornada en la que los heladeros han elaborado y presentado sus propuestas. Entre los tres finalistas españoles, se encuentra Alfredo José Marrero Páez, con su helado sabor Origen Cacao de la heladería Menester, del Puerto de la Cruz (Tenerife).

Origen Cacao es el helado con el que la heladería Menester del Puerto de la Cruz ha llegado hasta la final del mejor helado del mundo

Calidad, técnica y pasión

En la propuesta presentada por Alfredo José Marrero combina tres elementos que considera imprescindibles, según ha explicado, «ingredientes de calidad, técnica y pasión». Así se lo ha trasladado al jurado en la presentación de su propuesta «Origen Cacao» durante la fase final.

En la elaboración se utiliza chocolate de origen ecológico y de comercio justo. Elaborado por la propia heladería, desde el proceso de selección de las habas, el tueste y el refinado hasta conseguir la tableta final. Para este helado se ha seleccionado el origen Vietnam por tener notas ácidas y frutales que da un sabor muy intenso.

Algunas de las elaboraciones preparadas para elaborar el helado Origen Cacao durante la final que elige el mejor helado del mundo

En su propuesta reúne la tradición y el vínculo generacional que tiene el maestro heladero con la pastelería. Es por eso que se han añadido cuatro topping reformulados como son el bizcocho de chocolate, la trufa helada, la galleta de chocolate y la teja crujiente.

Los tres heladeros de España presentes en la final del Gelato World Tour. El maestro heladero Alfredo José Marrero (d) representa a Tenerife en el mundial.

La decisión del jurado se conocerá a partir de las 19:00 horas (hora canaria).