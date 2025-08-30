En islas como La Gomera el mayor movimiento en alquiler de coches se produce durante los meses más fríos del año

Durante este periodo vacaciones, se reciben más turistas, pero se produce menos gasto en Canarias durante este segundo trimestre. El archipiélago arrancó el verano con un 4% más de visitantes internacionales.

Imagen archivo RTVC.

Un dato que reafirma que Canarias es un destino líder en España. Sin embargo, el consumo no creció al mismo ritmo, pues el sector del alquiler de coches, cerró la temporada estival con una caída del 15%. Con este contraste, el sector turístico encara septiembre con incertidumbre.

Un ejemplo de lo mencionado se produce en la isla de La Gomera, donde a pesar de ser verano y recibir gran cantidad de turistas, la mayor actividad en el alquiler de coches en la isla colombina se produce en los meses más fríos, con la llegada de turistas alemanes o franceses, entre otros, pues es cuando se experimenta la temporada alta.