Los personajes más emblemáticos de ambas fiestas se reúnen en Agüimes en un encuentro marcado por la convivencia y la tradición del Carnaval

Los personajes históricos más reconocidos del Carnaval de Tenerife y del Carnaval de Gran Canaria se dieron cita este fin de semana en el municipio de Agüimes para protagonizar un emotivo encuentro de hermanamiento.

Una reunión anual en la que el tradicional pique entre carnavales queda a un lado para dar paso a la amistad, el respeto y la pasión compartida por una de las fiestas más importantes del Archipiélago.

El acto estuvo marcado por el calor del recibimiento y el buen ambiente entre los participantes, que destacaron la cercanía y la hospitalidad de Agüimes.

Las figuras históricas del Carnaval de Tenerife y Gran Canaria se hermanan en Agüimes. RTVC

El Carnaval une a Canarias

“Somos recibidos de una manera tan grande que casi me olvido de que son los de la isla de enfrente”, señalaban entre risas, dejando claro que la rivalidad se vive con humor y compañerismo en cada encuentro.

La cita coincidió además con una celebración muy especial para el Carnaval del municipio, ya que la Murga de los Lagartos cumple 50 años de historia.

Un aniversario al que se sumaron estas figuras carnavaleras, muchas de ellas con décadas de dedicación a la fiesta, y que ya cuentan los días para volver a reunirse y seguir fortaleciendo un vínculo que demuestra que el Carnaval une a Canarias.