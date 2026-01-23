Las mascaritas infantiles de la capital grancanaria derrochan talento y desparpajo este fin de semana en RTVC

Televisión Canaria retransmite el Festival Coreográfico Infantil y el Concurso de Murgas Infantiles, con la participación de más de 1.500 niños y niñas

Participantes del Festival Coreográfico en ediciones anteriores. Imagen de archivo del Ayuntamiento de Las Palmas de GC.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria pone este fin de semana el foco en los más pequeños con dos de las citas más participativas del programa con más de 1.500 niños y niñas concursando. El escenario del Parque Santa Catalina acogerá el Festival Coreográfico Infantil y el Concurso de Murgas Infantiles, que serán retransmitidos por Radio Televisión Canaria a través de Televisión Canaria, su plataforma digital Canarias Play y la web rtvc.es.

La jornada carnavalera infantil del sábado 24 de enero arrancará en directo en Televisión Canaria a las 10:00 horas con el Festival Coreográfico Infantil, la cita carnavalera más multitudinaria de la cantera. Un total de 62 grupos, que suman 1.523 niños y niñas de entre 3 y 15 años, se apoderarán de las tablas para derrochar toda su energía, talento y alegría. Durante cuatro horas, el escenario se llenará de lentejuelas, tutús multicolores y elaborados disfraces que combinan referencias al universo de Las Vegas con personajes clásicos del imaginario infantil.

La conducción del festival correrá a cargo de Cristina González, reportera del programa de Televisión Canaria ‘Una hora menos’, mientras que Tomás Galván, presentador de ‘Roscas y Cotufas’ en la Radio Canaria, se encargará de la narración. Galván subraya la relevancia de esta cita dentro de la programación carnavalera: “Es una de las mañanas más especiales del Carnaval. El trabajo de los grupos y el nivel de los disfraces siempre sorprenden y convierten el festival en una referencia para las familias”.

Ingenio y rimas con el turno de las murgas infantiles

Por la tarde, a las 18:30 horas, será el turno de las “murguitas” de la capital grancanaria. El Concurso de Murgas Infantiles se podrá ver en directo en la plataforma digital ‘Canarias Play’ y en la web de RTVC, así como al día siguiente en diferido por Televisión Canaria, a partir de las 09:30 horas.

Bajo la conducción de Pedro Santana, reportero del programa ‘Hay que verlo’ de Televisión Canaria, y el joven Jared Sánchez, las murgas Los Chachitos, Los Trapasitos, Los Biznietos de Sarymanchez, Los Nietitos de Kika y Los Legañositos subirán a las tablas para defender sus ingeniosas letras cargadas de ritmo, humor e ironía.

Para Tomás Galván, quien volverá a adquirir el rol de narrador en este certamen, la cobertura de esta cita es vital para asegurar el relevo generacional de la fiesta: “Las murgas infantiles son el corazón y la cantera de nuestro Carnaval. En este medio siglo de historia, es fundamental saber de dónde venimos y seguir alimentando esa pasión por el Carnaval entre los más pequeños”, señala.