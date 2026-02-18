UGT alerta de que la brecha salarial aumenta hasta el 4,74% pese a la subida del salario medio anual

Las mujeres canarias trabajan 17 días más al año para cobrar lo mismo que los hombres debido a la brecha salarial. Europa Press

Las mujeres en Canarias deben trabajar 17 días más al año para percibir el mismo salario que los hombres, según el Informe de Igualdad de Brecha Salarial presentado por UGT Canarias. El estudio sitúa la diferencia salarial en un 4,74%, frente al 4,3% del año anterior, pese a que el salario medio anual creció un 4,06% entre 2022 y 2023.

La secretaria de Igualdad del sindicato en las islas, Mirna Ortega, advirtió de que se trata de “una situación estructural” en la realidad socioeconómica del archipiélago y subrayó que el incremento salarial ha beneficiado proporcionalmente más a los hombres que a las mujeres.

Aunque Canarias es la comunidad con menor brecha salarial del país, Ortega señaló que no es motivo de satisfacción, ya que los sueldos en el archipiélago se sitúan hasta 4.000 euros por debajo de la media nacional.

Reclaman igualdad retributiva

El diferencial absoluto alcanza los 1.165 euros y se explica, según el informe, por factores estructurales como la mayor parcialidad femenina, el acceso desigual a horas extraordinarias y la carga de cuidados, que limita la disponibilidad horaria de muchas trabajadoras. La brecha se intensifica especialmente a partir de los 55 años, donde puede alcanzar el 14%, reflejando el efecto acumulativo de trayectorias laborales desiguales.

Desde UGT Canarias reclaman el cumplimiento del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores sobre igualdad retributiva y la aplicación efectiva de los planes de igualdad en las empresas.

El sindicato también considera que la subida del salario mínimo interprofesional aprobada en 2026 puede contribuir a reducir la brecha, dado que las mujeres concentran los empleos con salarios más bajos, aunque prefieren esperar a los resultados. “La igualdad es baja y no está consolidada”, advirtió Ortega, quien insistió en la necesidad de adoptar medidas reales para evitar la cronificación de esta desigualdad.