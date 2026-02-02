Las Palmas Atlético vs CD Coria | J22 Segunda Federación 25-26

Las Palmas Atlético vs CD Coria. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 8 de febrero. Partido correspondiente a la J22 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Las Palmas Atlético y CD Coria se enfrentan este domingo 8 de febrero a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 22 de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs CD Coria | J22 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras empatar 2-2 al Rayo Majadahonda. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Coria se encuentra en la parte alta de la tabla. Y es que con 36 puntos está situado en la tercera posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de Las Palmas Atlético y CD Coria

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 9ª posición con 28 puntos, pero un partido menos. En cambio, el Coria ocupa la tercera posición. El conjunto cacereño se encuentra con 36 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas Atlético y CD Coria

Las Palmas Atlético y el CD Coria se han enfrentado tres veces entre ellos, Las Palmas Atlético ganó uno y los otros dos los ganó el Coria, coincidiendo que siempre ha ganado el conjunto local. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado tres, empatado uno y perdido el otro. Por su parte, el equipo extremeño llega al encuentro tras haber ganado dos de sus últimos cinco partidos, perdido otro y empatado los otros dos.

