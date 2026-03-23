Las Palmas Atlético vs CF Intercity | J29 Segunda Federación 25-26

Las Palmas Atlético vs CF Intercity. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 29 de marzo. Partido correspondiente a la J29 de la Segunda Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Las Palmas Atlético y CF Intercity se enfrentan este domingo 29 de marzo a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 29 de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs CF Intercity | J29 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 1-2 en su visita al CD Colonia Moscardó. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Intercity se encuentra también a mitad de la tabla. Y es que con 36 puntos está situado en la décima posición de la clasificación, una posición por debajo de Las Palmas Atlético.

Posiciones en la clasificación de Las Palmas Atlético y CF Intercity

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 9ª posición con 37 puntos. En cambio, el CF Intercity ocupa la undécima posición. El conjunto alicantino se encuentra con 36 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas Atlético y CF Intercity

Las Palmas Atlético y el CF Intercity se han enfrentado solamente una vez y ganó el Intercity. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado uno, empatado otro y perdido los otro tres. Por su parte, el equipo alicantino llega al encuentro tras haber ganado uno de sus últimos cinco partido, habiendo perdido otros tres y empatado el otro.

Te puede interesar: