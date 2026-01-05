Las Palmas Atlético vs Elche Ilicitano | J18 Segunda Federación 25-26

Las Palmas Atlético vs Elche Ilicitano. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 11 de enero. Partido correspondiente a la J18 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Las Palmas Atlético y Elche Ilicitano se enfrentan este domingo 11 de enero a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 18 de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs Elche Ilicitano | J18 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras ganar por 0-2 al CD Quintanar del Rey. El filial canario se encuentra a mitad de la tabla de clasificación del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Elche Ilicitano se encuentra en puestos de descenso de la clasificación. Y es que con 17 puntos está situado en la decimoquinta posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de Las Palmas Atlético y Elche Ilicitano

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 8ª posición con 24 puntos. En cambio, el Elche Ilicitano ocupa la decimoquinta posición. El conjunto alicantino se encuentra con 17 puntos, siete puntos por debajo de Las Palmas Atlético.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas Atlético y Elche Ilicitano

El CD Quintanar del Rey y Las Palmas Atlético se han enfrentado solamente una vez y ganó Las Palmas Atlético. El equipo canario en sus últimos cinco partidos ha ganado los dos últimos, empatado otro y perdido los otros dos. Por su parte, el equipo ilicitano llega al encuentro tras haber ganando su último partido, pero habiendo empatado los tres anteriores.

