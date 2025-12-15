Las Palmas Atlético vs UD Yugo Socuéllamos | J16 Segunda Federación 25-26

Las Palmas Atlético vs UD Yugo Socuéllamos. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 21 de diciembre. Partido correspondiente a la J16 de la Segunda Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Las Palmas Atlético vs UD Yugo Socuéllamos se enfrentan este domingo 21 de diciembre a partir de las 12:00 (hora canaria) en el Anexo Estadio de Gran Canaria. Partido correspondiente a la jornada 16 de la Segunda Federación.

Las Palmas Atlético vs UD Yugo Socuéllamos | J16 Segunda Federación Grupo V

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto amarillo llega al duelo tras perder por 3-2 ante el Orihuela CF. El filial canario se encuentra en puestos de descenso del grupo V de la Segunda Federación.

Por su parte, el Socuéllamos se encuentra como colista de la clasificación. Y es que con 11 puntos está situado en la decimoctava posición de la clasificación.

Posiciones en la clasificación de Las Palmas Atlético y UD Yugo Socuéllamos

En la clasificación, Las Palmas Atlético se encuentra en 13ª posición con 18 puntos, a 1 punto de salir de los puestos de descenso. En cambio, el Socuéllamos ocupa la decimoctava posición. El conjunto castellanomanchego se encuentra con 11 puntos, siete puntos por debajo de Las Palmas Atlético.

Últimos enfrentamientos H2H entre Las Palmas Atlético y UD Yugo Socuéllamos

El Orihuela y Las Palmas Atlético se han enfrentado solamente dos veces y en ambas ha ganado el Yugo Socuéllamos. El equipo canario en sus últimos cinco partidos, ha ganado uno, empatado otro y perdido los otros tres. Por su parte, el equipo socuellamino llega al encuentro igual que Las Palmas Atlético, tras haber ganando uno de sus últimos cinco partidos y habiendo empatado otro y perdido los otros tres.

