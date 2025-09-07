Las Palmas Atlético y CD Tenerife B iniciarán este domingo la temporada en el grupo 5 de la Segunda Federación de Fútbol

Las Palmas Atlético y CD Tenerife B iniciarán este domingo la temporada en el grupo 5 de la Segunda Federación de Fútbol, con el partido de la jornada inaugural que les medirá desde las 12.00 horas en el Anexo al Estadio de Gran Canaria.

Imagen archivo RTVC.

Últimos enfrentamientos de Las Palmas B y el Tenerife B

El derbi canario de filiales abrirá la campaña 2025-2026 en la cuarta categoría nacional, a la que regresa el conjunto amarillo tras lograr el ascenso en la campaña anterior, y en la que el equipo tinerfeño repetirá por segunda temporada consecutiva.

Las Palmas Atlético, entrenado por Raúl Martín, ha renovado profundamente su plantilla y ha fichado a ocho jugadores para su objetivo de la permanencia: Javi Martínez (Panadería Pulido San Mateo), Adrián Vázquez (Córdoba B), Ian Martínez y Kirian Ramírez (Júpiter Leonés), Víctor Villote (Atlètic Lleida), Sergio Rivarés (Espanyol B), Adrián Trespalacios (Getafe B) y Rachid Saiah (Espanyol).

Por su parte, el Tenerife B, que volverá a dirigir Leandro Cabrera, ‘Mazinho’, también ha sufrido una importante reestructuración en su plantel, ya que el club ha cambiado la política de cantera y ha buscado en el mercado jugadores menores de 23 años para que puedan alternar con el primer equipo.

Entre los numerosos fichajes ha brillado el centrocampista sevillano Alberto Ulloa, procedente del filial del Granada, quien ya se ha ejercitado durante la pretemporada a las órdenes de Álvaro Cervera, y también ha destacado la incorporación del croata Borna Ivanda, internacional en las categorías inferiores y una de las mayores promesas de su país.