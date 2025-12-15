La provincia canaria registra 6,7 por cada 10.000 habitantes

Las Palmas es la cuarta provincia de España con más delitos contra la libertad sexual en proporción a su población, con 6,7 por cada 10.000 habitantes, cifras que solo superan Baleares (8,1), Navarra (7,8) y Lleida (7).

Las Palmas es la cuarta provincia con más delitos sexuales en proporción a su población. Archivo RTVC

Casi el 94 % de las víctimas de la violencia sexual en España son mujeres y menores de edad, mientras que más del 93 % de las personas detenidas por estos delitos contra la libertad sexual en España son varones.

Estas son cifras del ‘Informe sobre delitos contra la libertad sexual’, que publicó este lunes el Ministerio del Interior con datos del año 2024, y en el que se confirma «la sobrerrepresentación femenina en la victimización sexual», la alta incidencia de esta violencia contra la infancia y la «fuerte masculinización de la autoría» de estos delitos.

En 2024, se denunciaron 22.846 delitos contra la libertad sexual en el país, un 4,68 % más que el año anterior y un 66 % más que hace seis años. Seis de cada diez delitos (59,85 %) fueron agresiones sexuales sin penetración y el 22,86 %, violaciones.