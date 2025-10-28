El certamen, dedicado a Las Vegas, aumenta los premios para los diseñadores en su 50 aniversario

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria abrió este martes 28 de octubre el plazo de inscripción para participar en la Gala de la Reina del Carnaval 2026, que este año rendirá homenaje al brillo y el espectáculo de Las Vegas. La celebración, que marcará el 50 aniversario del Carnaval capitalino, coronará a su soberana el viernes 13 de febrero.

Coral Gutiérrez, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025

La organización ha decidido aumentar la cuantía económica de los galardones para reconocer el trabajo creativo de los diseñadores y diseñadoras. Según las bases publicadas en el portal del carnaval capitalino, el ganador del concurso recibirá 5.500 euros, frente a los 3.500 euros del año anterior.

Además, los creadores de las fantasías de las damas de honor también verán incrementadas sus recompensas. Estas serán de 2.500 euros para la primera y segunda dama, y 1.700 euros para la tercera y cuarta.

Inscripciones abiertas hasta el 22 de diciembre

Las personas interesadas en participar en la Gala de la Reina tienen hasta el 22 de diciembre para formalizar su solicitud. Lo pueden hacer a través del correo reina@promocionlaspalmas.com. Con esta convocatoria, el Ayuntamiento invita a diseñadores, patrocinadores y aspirantes a formar parte de uno de los eventos más emblemáticos y esperados del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.