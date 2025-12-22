Los establecimientos podrán cerrar a las seis de la mañana, con media hora adicional para el desalojo, bajo estrictas condiciones municipales

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha validado 44 solicitudes para ampliar horarios durante las celebraciones de Nochebuena y Fin de Año. La autorización parte del área de Planificación y Vivienda.

Imagen de archivo – Cottonbro Studio

El Servicio de Edificación y Actividades revisó la documentación y aprobó todas las solicitudes presentadas correctamente. Los locales entregaron la instancia y la póliza de responsabilidad civil vigente.

Horarios y normativa

Un total de 43 establecimientos solicitaron la ampliación para ambas noches festivas. Un único local pidió permiso solo para la Nochebuena. El Consistorio fija que el cierre máximo será a las 06:00 horas, sin excepciones. Los locales dispondrán de treinta minutos adicionales para el desalojo.

Las ampliaciones afectan solo a establecimientos con licencia musical o de restauración. Algunos locales presentaron declaración responsable con proyecto y certificado técnico. El Ayuntamiento mantiene el aforo ya autorizado en cada establecimiento y el Servicio de Actividades Clasificadas establece ese límite.

Por su parte, el Servicio de Edificación y Actividades recuerda que estos permisos no modifican los horarios de retirada de terrazas. Las terrazas deberán cumplir la normativa vigente en el espacio público.