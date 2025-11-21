El campus de Navidad está destinado al alumnado de infantil, primaria y aula enclave de centros de educación infantil y primaria

Las Palmas de Gran Canaria abrirá el 25 de noviembre las inscripciones al Campus de Navidad

La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anuncia que el martes 25 de noviembre se abrirá la inscripción para el Campus de Navidad 2025. Se trata de una iniciativa dirigida al alumnado de educación infantil, primaria y Aula Enclave de centros ordinarios de educación infantil y primaria.

La concejala de Educación, Nina Santana, recuerda que esta iniciativa es «un recurso clave para favorecer la conciliación familiar durante las vacaciones escolares«. Este proyecto «ofrece al alumnado un entorno seguro en el que disfrutar de actividades educativas, cooperativas y creativas». Las propuestas se desarrollarán los días 22, 23 y 24 de diciembre, en horario de mañana, en diez centros educativos públicos de la ciudad.

Santana destacó que «los centros vuelven a convertirse en espacios de encuentro donde los niños seguirán teniendo la oportunidad de convivir, crear amistades y disfrutar de un entorno familiar y seguro». La concejala remarcó que «nuestro objetivo siempre ha sido optimizar el uso de los colegios como espacios de esparcimiento para la infancia y garantizar a las familias un recurso de calidad durante el periodo vacacional«.

Una programación llena de actividades

La programación incluye juegos cooperativos que fomentan el trabajo en equipo y las habilidades sociales. También actividades musicales y escénicas vinculadas a la Navidad, con propuestas lúdicas y creativas que incorporan manualidades, dinámicas al aire libre y actividades adaptadas.

El Campus de Navidad contará con acogida temprana de 07:30 a 08:15 horas y actividades entre las 08:30 y las 13:00 horas. Los centros que acogerán esta edición del Campus de Navidad serán: CEIP Aguadulce, CEIP Alcalde Ramírez Bethencourt, CEIP Atlántida, CEIP Cervantes, CEIP Doctor Juan Negrín, CEIP Don Benito, CEIP Galicia, CEIP Hoya Andrea, CEIP Santa Catalina y CEIP Valencia.

El campus está dirigido al alumnado matriculado en educación infantil de 3 a 5 años o en primaria de primero a sexto. Por otro lado, el alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado en Aulas Enclave de centros ordinarios de Educación Infantil y Primaria y/o con apoyo permanente en el aula ordinaria o con discapacidad motórica escolarizado en centros de educación preferente, deberá preinscribirse en el CEIP Aguadulce o en el CEIP Don Benito.

Las solicitudes se habilitarán en la web www.activalpgc.com, donde podrán tramitarse hasta las 13:00 horas del miércoles 26 de noviembre.