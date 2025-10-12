Las Fiestas de La Naval celebran el 430 aniversario de la defensa del Puerto con nuevas maquetas, pólvora y participación ciudadana

Las Fiestas de La Naval volvieron a llenar de pólvora y emoción el cielo de La Isleta con la tradicional recreación de la Batalla Naval, uno de los actos más esperados en honor a Nuestra Señora de La Luz. Este año, el espectáculo histórico-pirotécnico incorporó dos nuevas maquetas a gran escala, creadas por el artesano José Halcón, que representan el Castillo de La Luz y el barco del corsario Sir Francis Drake.

Carolina Darias junto a la corporación municipal y miembros de la Asociación Recreación Histórico-Cultural | Ayuntamiento de Las Palmas GC

La alcaldesa Carolina Darias, acompañada por el concejal Héctor Alemán y otros representantes municipales, presenció el evento, que en 2025 conmemora los 430 años de la célebre batalla. Las nuevas incorporaciones añadieron simbolismo y emoción a una cita que refuerza la identidad cultural e histórica de La Naval.

Una tradición recuperada

Desde su recuperación hace dos años, la recreación se ha consolidado como uno de los actos más emblemáticos de las fiestas, al unir historia, tradición y espectáculo visual. El evento rinde homenaje a la defensa del Puerto y del Castillo de La Luz frente al ataque del corsario inglés en 1595.

La representación contó con la participación de la Asociación de Recreación Histórico-Cultural Milicias Canarias, que aportó una cuidada figuración de los siglos XV y XVI. Cientos de vecinos y visitantes se reunieron en la plaza de Nuestra Señora de La Luz, donde vivieron la recreación. La jornada concluyó con una verbena animada por La Mekánica by Tamarindos, que puso el broche musical al día grande de las celebraciones.

Última semana de actos festivos

Las Fiestas de La Naval continuarán la próxima semana con una variada agenda cultural, religiosa y deportiva. El lunes 13 se celebrará el Festival Coreográfico Silvia Barrera, seguido el martes por la Noche de Coplas, Canción Española y Baile Español. El miércoles llegará la Fiesta Infantil – Búsqueda del Tesoro, y el jueves, una merienda popular.

El sábado 18 se celebrará la romería-ofrenda a Nuestra Señora de La Luz, patrona del Puerto y Alcaldesa Mayor Perpetua de la ciudad, con salida desde el Parque de Santa Catalina. Por la noche, las parrandas llenarán de música las calles del Mercado del Puerto.

El domingo 19 tendrá lugar la Octava de La Naval, con el XIII Festival Folclórico en la plaza de Nuestra Señora de La Luz y la procesión de la Virgen, acompañada de un espectáculo pirotécnico en La Puntilla.

Deporte y eucaristías para despedir las fiestas

Las celebraciones concluirán el sábado 25 de octubre con el II Encuentro de Tunas, coincidiendo con el IX Certamen Regional organizado junto al Real Club Victoria. Además, el programa deportivo incluye el Campeonato de Dominó La Naval 2025 y actividades náuticas para niños y jóvenes en colaboración con la escuela de vela.

Los actos religiosos continuarán hasta el 20 de octubre, con eucaristías diarias en honor a Nuestra Señora de La Luz, Patrona General del Puerto y Alcaldesa Mayor de Las Palmas de Gran Canaria.