Las Palmas de Gran Canaria recuerda este lunes a Alfredo Kraus con un concierto por el aniversario de su nacimiento

RTVC / Europa PRESS
Las localidades pueden adquirirse a través de la página auditorioalfredokraus.es, así como en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus

Imagen archivo RTVC.

La Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria recordará este lunes, 24 de noviembre, con un concierto al tenor grancanario Alfredo Kraus con motivo del aniversario de su nacimiento.

Según informa la organización, en concreto, desarrollará a las 19.00 horas el ‘XXIII Homenaje a Alfredo Kraus’, un concierto que reunirá a tres destacadas figuras de la escena lírica: la soprano australiana Jessica Pratt, el maestro Karel Mark Chichon y la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

La cita propone un recorrido por brillantes arias y oberturas de los siglos XVIII y XIX, con obras de Antonio Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart, Vincenzo Bellini, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Franz Von Suppé y Jacques Offenbach.

Jessica Pratt, una de las máximas figuras del belcanto del momento, interpretará junto a la orquesta y a su maestro titular, cinco arias pertenecientes a óperas del repertorio de Alfredo Kraus provenientes de, ‘La Sonnambula’, ‘I Puritani’, ‘Lucia di Lammermoor’, ‘Linda di Chamounix’ y ‘Les Contes d’Hoffmann’, abriendo el programa con un aria de ‘Mitridate, re di Ponto’, en estreno local.

Vigencia del legado del tenor

En el apartado sinfónico, el maestro Chichon propone obras como las oberturas de ‘Prima la Musica e poi le parole’ de Salieri, ‘Le Nozze di Figaro’ de Mozart, ‘Leichte Kavallerie’ de Suppé y las de ‘Il Barbarei di Siviglia’ y ‘Guillaume Tell’ de Rossini.

Finalmente, con esta edición, el Auditorio Alfredo Kraus vuelve a convertirse en un punto de encuentro entre la memoria y la excelencia musical, reafirmando la vigencia del legado del tenor grancanario.

Las localidades pueden adquirirse a través de la página auditorioalfredokraus.es, así como en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, de 16.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, y en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, de 10.00 a 13.00 horas, también de lunes a viernes.

