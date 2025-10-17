La ciudad acogerá la asamblea anual de la World Surf Cities Network y asumirá su presidencia, con un programa que une deporte, sostenibilidad y desarrollo social

Del 20 al 23 de noviembre de 2025, Las Palmas de Gran Canaria se convertirá en el epicentro internacional del surf. La ciudad acogerá la reunión anual de la World Surf Cities Network (WSCN), una organización que fomenta la colaboración entre urbes con estrategias de desarrollo del surf como motor económico y social. El evento está organizado por el área de Turismo y Ciudad de Mar del Ayuntamiento capitalino.

Presentación de la Asamblea WSCN 2025 en Las Palmas de Gran Canaria

A la cita acudirán representantes institucionales, expertos y profesionales del surf de las 18 ciudades que forman la Red, fundada en 2012 por Las Palmas de Gran Canaria y Donostia-San Sebastián. La asamblea tratará temas como el surf como herramienta de transformación urbana, la gestión sostenible de las playas, la innovación en instalaciones y la protección del mar y las olas.

Una presidencia que consolida el liderazgo canario

El concejal de Turismo, Ciudad de Mar y Desarrollo Local, Pedro Quevedo, destacó que la capital grancanaria asumirá la presidencia de la WSCN en 2025, decisión adoptada en la última reunión celebrada en Arica (Chile) y Miraflores (Perú).

“El surf es más que una disciplina deportiva; es una herramienta de desarrollo social, económico y de sensibilización ambiental”, señaló Quevedo. “Los surfistas son defensores del mar y promueven la cultura oceánica local”, añadió.

El edil subrayó que el encuentro permitirá mostrar al mundo las fortalezas naturales y humanas de la ciudad, así como el talento de sus deportistas, entrenadores y árbitros, y el entramado social y económico que ha crecido en torno al surf, especialmente en el barrio de Guanarteme.

Charlas, talleres y espacios de encuentro

La conferencia contará con sesiones plenarias, mesas redondas y talleres abiertos al público. El jueves 20 de noviembre se celebrará la reunión interna de la Red, seguida de un encuentro entre delegaciones internacionales y la comunidad surfista local.

El viernes 21 se desarrollarán charlas y mesas de trabajo en La Plaza, espacio de Participación Ciudadana en la Plaza de la Música, junto al Auditorio Alfredo Kraus. Los debates abordarán temas como la innovación en la gestión del surf, su papel como motor de cohesión social y la mejora de las instalaciones deportivas en las islas.

El sábado 22, se impartirá un taller de tecnificación en El Lloret para 30 participantes y un taller de surf adaptado en La Cícer, reafirmando el compromiso del evento con la inclusión y la accesibilidad.

Una red global unida por las olas

La WSCN agrupa a Las Palmas de Gran Canaria, Donostia-San Sebastián y Ribamontán al Mar (España); Ericeira, Nazaré, Viana do Castelo y Matosinhos (Portugal); Santos (Brasil); Arica (Chile); Salinas, Montañita y Manta (Ecuador); Garabito (Costa Rica); Lacanau (Francia); San Bartolo y Miraflores (Perú); y Mar del Plata (Argentina). En la asamblea de 2025 se sumarán Bahía de Banderas (México) y El Alto-Cabo Blanco (Perú).

Una surf city es, según la organización, una zona urbana donde el surf y su cultura forman parte esencial de la economía y la identidad local, con una industria reconocida oficialmente por las instituciones públicas.

Una estrategia consolidada en la capital grancanaria

Las Palmas de Gran Canaria lanzó su estrategia Surf City en 2011, y ese mismo año ingresó en la WSCN. “El surf nos ayuda a proyectar la ciudad como destino urbano de olas, fomentar el deporte entre los jóvenes y promover la cohesión social. Es un deporte inclusivo, de todos y para todos”, recalcó Quevedo.

El sector empresarial del surf en la capital integra medio millar de empresas, entre escuelas, clubes, surfcamps, tiendas, operadores turísticos, restaurantes, asociaciones y organizadores de eventos. La meta, según el concejal, es mantener un crecimiento sostenible y de calidad, que preserve la singularidad local.

Según la firma de análisis Statista, el mercado mundial del turismo de surf alcanzó en 2022 los 9.500 millones de dólares y crecerá un 6 % anual entre 2025 y 2032. El turista de surf gasta unos 190 euros al día y suele consumir productos locales vinculados a la sostenibilidad y la cultura, un perfil que encaja plenamente con la visión de futuro de Las Palmas de Gran Canaria como capital del surf sostenible.