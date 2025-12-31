El Fin de Año se convierte en una cita social más que económica en peluquerías, marcada por trabajos rápidos y un ambiente de celebración

Las peluquerías viven este último día del año como una jornada especial, en la que el objetivo ya no es solo empezar el nuevo año con buena imagen, sino también compartir la despedida con las clientas habituales.

Los peinados elaborados, que requerían más tiempo y mayor inversión, han quedado atrás, dando paso a recogidos sencillos, ondas suaves y repasos de color para entrar en 2026 sin canas.

Aunque en estas fechas se puede llegar a duplicar o incluso triplicar el número de clientas, el aumento de la facturación no va en la misma línea, ya que predominan los trabajos de menor valor económico.

Las peluquerías en Fin de Año cuentan con más clientas y peinados sencillos. RTVC

Clientes listos para Fin de Año

Por ello, muchos salones abren más como un gesto de cercanía y agradecimiento que por una necesidad comercial.

La jornada se vive como un punto de encuentro, con sorpresas y detalles para las clientas más fieles, que salen de las peluquerías listas para dar la bienvenida al nuevo año, ya sea en reuniones familiares, celebraciones en casa o encuentros posteriores con amigos.