Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,7 % en 2026. Imagen de recurso Freepik

Las pensiones contributivas subirán previsiblemente un 2,7 % en 2026, una vez adelantado el dato de inflación de noviembre (3 %), que permite avanzar el cálculo de la revalorización para el año que viene.

El 2,7 % es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como se recogió en la reforma de las pensiones.

Según datos del Ministerio de Inclusión, la revalorización supondrá que un pensionista que perciba una pensión de 1.511,5 euros al mes (la pensión media de jubilación) pasará a recibir 1.552,3 euros mensuales en 2026, lo que supone un incremento anual de 572 euros o de 40,8 euros mensuales.

Beneficiarios del incremento

Este incremento beneficia a los cerca de 9,4 millones de personas que reciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.000 pensiones correspondientes al régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se revalorizarán con el mismo índice.

De acuerdo con la reforma de 2021, la revalorización anual de las pensiones se calcula con la media de las tasas interanuales de inflación de los doce meses anteriores hasta noviembre, que en esta ocasión da como resultado un 2,66 %.

La cifra se confirmará el 12 de diciembre, cuando se publique el dato definitivo del IPC.

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha destacado que con esta revalorización conforme al IPC «los pensionistas tienen garantizado el mantenimiento de su poder adquisitivo el año próximo», dentro de los compromisos del Gobierno para que el sistema «sea cada vez más equitativo y sólido».