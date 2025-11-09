ES NOTICIA

Las subestaciones eléctricas ucranianas de Jmelnitski y Rivne reducen su producción tras los ataques rusos

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

Para la OIEA: «Las subestaciones eléctricas son fundamentales para nuestros esfuerzos por mantener la seguridad nuclear durante la guerra»

Imagen archivo RTVC.

Las centrales nucleares ucranianas de Jmelnitski y Rivne, en el oeste del país, han tenido que reducir sus niveles de producción tras los ataques ejecutados por Rusia durante la madrugada del viernes al sábado contra sus subestaciones eléctricas, según ha confirmado la agencia nuclear de la ONU.

«Las subestaciones eléctricas son fundamentales para nuestros esfuerzos por mantener la seguridad nuclear durante la guerra. Su continuo deterioro es motivo de profunda preocupación en este sentido», ha avisado el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) en su última evaluación de este domingo.

El OIEA recuerda que, la semana pasada, Rivne también redujo temporalmente su producción debido a daños en otra subestación, «lo que subraya la importancia de esta infraestructura energética para el funcionamiento seguro de las centrales nucleares», ha añadido.

El director general de la agencia, Rafael Mariano Grossi, ha recordado que estos últimos sucesos se enmarcan dentro de una intensificación de las campañas rusa y ucraniana contra la infraestructura energética del enemigo y podrían desembocar en una verdadera catástrofe nuclear.

«Sigo haciendo un llamamiento a la máxima moderación militar para mantener la seguridad nuclear y evitar un accidente con graves consecuencias radiológicas«, ha apostillado el director en el final de la evaluación de la agencia.

