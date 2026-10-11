LATAM VIVE abre con éxito su primera jornada y prepara un domingo demás música y cultura

El nuevo festival estrenó este sábado una cuidada puesta en escena, una programación de gran formato y una propuesta pensada para compartir y celebrar la multiculturalidad

LATAM VIVE abrió este sábado sus puertas en la Carpa del Recinto Ferial de Arrecife con una primera jornada que confirmó la ambición con la que nace este nuevo Festival Internacional de las Culturas Latinoamericanas. Más de 4.000 personas participaron en una cita que, desde el mediodía hasta la noche, combinó música, gastronomía, cultura y convivencia en un ambiente marcado por la diversidad y el encuentro.

La puesta en escena fue uno de los elementos más destacados desde el inicio, con un escenario de gran formato, tres pantallas y un despliegue técnico de luz y sonido a la altura de artistas como El Jeffrey, La K’Onga o Dani Valiente.

A lo largo de la jornada, los asistentes disfrutaron de los puestos de gastronomía típica latinoamericana que ocupaban ambos laterales del espacio, y con una amplia zona central de mesas para el descanso y la degustación.

La propuesta se completó con una zona infantil independiente, equipada con castillos hinchables, talleres y actividades dirigidas a los más pequeños.

Rancheras, cuarteto argentino y merengue en la primera jornada

La buena música latina marcó el pulso de una primera jornada que fue viajando de país en país a través de sus sonidos, sus ritmos y sus instrumentos. Mariachi Azteca abrió una de las primeras ventanas al mundo latino con rancheras y grandes clásicos mexicanos, dando paso después a uno de los momentos más vistosos del día: la Parada Dominicana, que irrumpió en el recinto con música, banderas, vestimentas típicas del país y baile, sumando identidad y celebración al ambiente del festival.

Después llegó Dani Valiente, con una propuesta directa, festiva y cercana, conectando con un público que ya estaba completamente entregado al espíritu de la jornada. Más tarde, La K’Onga convirtió el recinto en una gran pista de baile con la fuerza del cuarteto argentino, un sonido rápido, popular y contagioso que reunió a una multitud frente al escenario, contando con DJ Chalo y DJ Kero que elevaron la intensidad de la tarde.

El cierre tuvo acento dominicano. El Jeffrey, “El Canta Lindo”, puso el broche con un directo cargado de merengue, carisma y una energía escénica que terminó de convertir la noche en una auténtica celebración. Su actuación condensó buena parte de lo que persigue LATAM VIVE: música con identidad, conexión con el público y una cultura que se comparte desde el escenario hasta la última fila.

Un festival que habla de la Lanzarote actual

Más allá de la programación, LATAM VIVE propone una lectura muy concreta del momento social de Lanzarote: una isla cada vez más diversa, en la que la convivencia entre culturas forma parte de la vida cotidiana y necesita también espacios donde celebrarse.

El festival plantea esa integración desde algo tan sencillo como efectivo: sentarse a la misma mesa, probar sabores distintos, escuchar otras músicas, reconocer tradiciones ajenas y acabar compartiendo una misma pista de baile. Cultura, gastronomía y ocio como herramientas para acercar a personas de diferentes orígenes y generaciones y convertir la diversidad en una experiencia compartida.

Y este domingo hay una segunda oportunidad para vivirlo. Desde las 12:00 horas, el recinto volverá a abrir con una programación que reúne a Soy Colombia Danza, Ensamble Tango Lanzarote, Orquesta Son de Aquí y Allá, Javier Vásquez y la Viejoteca con DJ Tony Saoco, además de nuevas sesiones de DJ y toda la propuesta gastronómica y familiar del festival, y un espacio urbano con una muestra de los sonidos más actuales de la escena latina con la participación de Geram, El Lince de la Canción, Stif, Johan Crissaga, Loboa y Candela Latina.

Será un bloque pensado para conectar con el público más joven y mostrar otra cara de la diversidad musical latinoamericana, con propuestas que transitan por los ritmos urbanos, la música popular, la fusión y las nuevas tendencias. Un espacio para descubrir voces distintas, identidades propias y una generación de artistas que también forma parte del universo cultural que quiere reunir LATAM VIVE.

La primera edición de LATAM VIVE 2026, organizada por Preventos Media, ha sido posible gracias al patrocinio del Cabildo de Lanzarote, a través del Área de Promoción Económica, de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote y La Graciosa, y de SPEL-Turismo Lanzarote.

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