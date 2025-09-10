Se trata de su undécima gira mundial y cantará por primera vez en Tenerife y lo hará el 29 de marzo del próximo año en el estadio Antonio Domínguez, en Arona

La artista italiana Laura Pausini cantará por primera vez en Tenerife y lo hará el 29 de marzo del próximo año en el estadio Antonio Domínguez, en el municipio de Arona, con motivo de su gira «Yo canto world tour 2026-2027», ha informado este miércoles la organización del evento.

Se trata de la undécima gira mundial de Laura Pausini, y comenzará por primera vez en España, donde visitará ciudades como Pamplona, Barcelona, Valencia y Madrid, antes de continuar por Latinoamérica, Estados Unidos, Italia y el resto de Europa, se indica en un comunicado.

En la nota de prensa se señala que la artista ha dicho que comenzar la gira en España es para ella «un regalo y una decisión muy personal». «Es un país que forma parte de mi historia desde el inicio. Hay canciones que te adoptan, igual que hay países que te abrazan, y España me ha dado siempre ese abrazo», ha expresado.

La previsión es que en el concierto de Arona Laura Pausini haga un recorrido por sus éxitos junto con las nuevas canciones de su próximo álbum, ‘Yo canto 2’, continuación de ‘Yo Canto’ (2006).

Este nuevo trabajo incluirá homenajes a grandes clásicos italianos y latinoamericanos, «reafirmando la esencia interpretativa que ha convertido a Pausini en una de las voces más queridas del mundo«, concluye el comunicado.