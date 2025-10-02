Layonel Ramírez permanece hospitalizado bajo observación

Tras la odisea que pasó Layonel en alta mar, el joven se encuentra hospitalizado en el sur de Gran Canaria mientras se investiga el incidente

Imagen de su rescate

Layonel Ramírez, el joven que ayer fue rescatado en alta mar después de permanecer dos días a la deriva, continúa ingresado. Se encuentra en un hospital del sur de Gran Canaria, donde permanece bajo observación médica.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente. Pretenden determinar cómo el joven terminó a la deriva en aguas cercanas a la isla.

Durante la jornada de hoy, efectivos desplegados en la zona han intentado localizar y remolcar la moto acuática con la que Ramírez había salido al mar, aunque las labores de búsqueda no han dado resultados positivos hasta el momento.