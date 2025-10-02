ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Layonel Ramírez permanece hospitalizado bajo observación

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Tras la odisea que pasó Layonel en alta mar, el joven se encuentra hospitalizado en el sur de Gran Canaria mientras se investiga el incidente

Imagen de su rescate

Layonel Ramírez, el joven que ayer fue rescatado en alta mar después de permanecer dos días a la deriva, continúa ingresado. Se encuentra en un hospital del sur de Gran Canaria, donde permanece bajo observación médica.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente. Pretenden determinar cómo el joven terminó a la deriva en aguas cercanas a la isla.

Durante la jornada de hoy, efectivos desplegados en la zona han intentado localizar y remolcar la moto acuática con la que Ramírez había salido al mar, aunque las labores de búsqueda no han dado resultados positivos hasta el momento.

Noticias Relacionadas

El Dreamland Gran Canaria inicia una nueva era

RTVC -

El Cabildo de Gran Canaria respalda la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria como Capital Europea de la Cultura 2031

Redacción RTVC -

Telde abre el plazo de inscripción del II Mercado Vecinal de Segunda Mano

Redacción RTVC -

Subir al Roque Nublo podría costar dinero «en breve»

RTVC / Europa PRESS -

Otras Noticias

El PSOE denuncia un «engaño masivo» en la atención a la dependencia en Canarias

Teodoro Sosa llama a la unidad del nacionalismo en Canarias

En agosto Canarias recibió 1.235.965 turistas extranjeros, una cifra récord para ese mes

El paro en Canarias bajó en 4.842 personas en septiembre

Concluyen las obras de renovación del alcantarillado y redes de agua en Valleseco

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025