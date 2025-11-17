El equipo grancanario se enfrenta al Le Mans Sarthe en la competición europea y busca mantener su pleno de victorias

El Dreamland Gran Canaria se enfrenta este martes a las 19:00 hora canaria a Le Mans Sarthe fuera de casa, en el estadio Antarès. Este partido se disputa en el marco de la jornada 5 del grupo H de la Basketball Champions League (BCL).

Le Mans Sarthe vs Dreamland Gran Canaria | J5 Basketball Champions League

El conjunto claretiano se mantiene como líder con pleno de victorias en la competencia europea y que espera mantener en su enfrentamiento frente al equipo francés. La plantilla de Guillaume

Vizade se encuentra en tercera posición del grupo H con una victoria y tres derrotas.

En busca de mantener la buena racha

El equipo canario se encuentra en buen estado de forma, a pesar de la derrota en la última jornada de la Liga Endesa frente al Joventut. Jugadores como el argentino Nico Brussino y el escolta Isaiah Wong han sido clave para este buen inicio en la competición europea.

La efectividad desde la línea de tiro libre fue uno de los mayores defectos de la plantilla de Lakovic al comienzo de la temporada, un inicio irregular que ha logrado contrarrestar gracias a varios jugadores que han dado un paso adelante en momentos clave.

Es el caso del veterano pívot Mike Tobey, de origen estadounidense y nacionalizado esloveno, quien promedia 10 puntos y 5,5 rebotes en los cuatro partidos disputados en la BCL.

El Dreamland Gran Canaria cede ante el Joventut Badalona / EFE

Por otro lado, el conjunto francés llega al partido tras una mala racha en la liga nacional, luego de perder frente a dos equipos de máximo nivel como el París y el Mónaco. En la liga francesa, Le Mans se encuentra en la sexta posición con cinco victorias y tres derrotas.

En la BCL, dos nombres de Le Mans resuenan por encima del resto: el base estadounidense Trevor Hudgins, máximo anotador y asistente del equipo con un promedio de 17,5 y 5 asistencias respectivamente, y el escolta Johnny Berhanemeskel, quien promedia 15 puntos por partido.

Últimos resultados H2H

En los tres enfrentamientos que los dos equipos han disputado a lo largo de su historia, el Dreamland Gran Canaria ha conseguido llevarse la victoria. En la jornada 2, los de Lakovic alcanazaron el triunfo por un resultado ajustado de 73-68 en casa.